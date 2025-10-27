Apenas dos años y medio después del estreno de su primera parte, la adaptación cinematográfica de la saga literaria juvenil “Culpables” de Mercedes Ron llega a su fin en las pantallas de Prime Video. “Culpa nuestra” cierra, pues, la historia romántica, aunque tumultuosa, protagonizada por Nicole Wallace en el papel de Noah Morán y Gabriel Guevara en el de Nick Leister.

Estrenada en junio de 2023, “Culpa mía” nos presentaba a dos apuestos jóvenes que, aparentemente, sin mayores urgencias económicas, tenían la posibilidad de disfrutar sus primeros pasos en la adultez entre romances, fiestas, automóviles de lujo, ropas de baño y alcohol.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Aquella atracción que se generó entre Noah y Nick, sin embargo, encontraría un primer escollo en los avatares del destino: por la relación de sus padres, ambos se convierten en hermanastros. Eso, por supuesto, no evitaría que los jóvenes liberen sus impulsos y descubran las mieles del amor sin importarles mucho la opinión de sus respectivas familias.

Entre aquella primera parte de la trilogía y el cierre (la recientemente estrenada “Culpa nuestra”), hemos visto crecer a Noah y Nick en contextos algo distintos. Aunque la propuesta dirigida por Domingo González (en las tres partes) nunca se caracterizó por su profundidad, de lo que sí hemos sido testigos es de una historia romántica ‘clásica’, por llamarla de alguna forma, en la que el chico y la chica se enamoran, enfrentan dificultades, se separan, pero, al final, siempre terminan juntos.

“Culpa nuestra” es, probablemente, la más arquetípica de las entregas de esta trilogía. Romance, felicidad, dudas, celos, peleas, reconciliaciones, sexo, amor, embarazo y, por supuesto, muerte. Todos los elementos de un drama típico aparecen en este proyecto que se alarga 112 minutos, aunque bien podría haberse contado en mucho menos tiempo.

Desde los primeros minutos de la cinta, Noah conoce a quien podría hacerle olvidar a Nick (Simón/Fran Morcillo). Se trata de una especie de joven emprendedor tecnológico que, sin tachas ni imperfecciones a la vista, se le muestra como un galán dispuesto a hacerla feliz. Aunque no requiere mucho esfuerzo imaginar que la relación no llegará a grandes desenlaces, Wallace y Morcillo se encargan de construir un vínculo genuino, lo cual ciertamente aporta en el balance final.

Todo lo opuesto ocurre con Nick. El millonario heredero es retratado como un gigoló, pero ha establecido un vínculo más ‘serio’ con su abogada (Sofía Zabala/Gabriela Andrada). Aunque la presencia de la asesora legal es latente, el personaje interpretado por Gabriel Guevara parece tener en su mente siempre a Noah, más allá de que sea él quien la rechaza cada vez que coinciden.

Exigirle a “Culpa nuestra” un nivel superlativo si sus dos entregas previas carecieron del mismo resultaría ilógico. La más reciente película de Prime Video, tal vez consciente de sus limitaciones, salta a terrenos ajenos para probar suerte. Y en ocasiones obtiene muchos mejores resultados. Esto se puede notar, por ejemplo, en los momentos cómicos, donde Wallace y Guevara demuestran que las horas transcurridas bajo los mismos sets de grabación no han pasado en vano.

Pero las limitaciones, lamentablemente, son mayoría, y están vinculadas a la profundidad que mencionábamos al comienzo de esta nota. En este cierre de trilogía, Nick debe llevar a buen puerto el barco empresarial familiar. Con un estilo vertical, sin oír a nadie en la junta directiva, el joven heredero parece enfocado en invertir enfocándose en lo tecnológico, aunque resulta incapaz de explicarle correctamente sus planes a los ‘viejos’ directivos. Por su parte, Noah terminó la universidad, y aunque acaba de ingresar a trabajar a la empresa de Simón, uno nunca llega a entender concretamente cuál es la función que desempeña. Mucho menos su especialidad.

Salvo los problemas que enfrenta el padre de Nick en la porción de la compañía que maneja, lo correcto sería decir que tanto él como la mamá de Noah han pasado a un tercer plano, convirtiéndose casi en espectadores de las vicisitudes de sus hijos. Incluso la pequeña Maggie (Daniela Casas), tiene mayor preponderancia.

Algo similar ocurre con los amigos: Jenna (Eva Ruiz), la mejor amiga de Noah, y Lion (Víctor Varona), el mejor amigo de Nick, quienes abren la película casándose y sirviendo de ‘cupidos’, pero cuyas acciones posteriores adolecen de algún tipo de relevancia. Por su parte, los ‘villanos’ de “Culpa nuestra” tampoco fueron muy favorecidos por el guion. Michael (Javier Morgade), el médico que tuvo un affaire con Noah en el pasado y Briar (Álex Béjar), quien sigue buscando vengarse de Nick por el hijo suyo que no pudo tener en el pasado. Finalmente, como añadido, el ‘manifestante’, que, de principio a fin, busca hacerle daño al conglomerado Leister. En general, se trata de aportes forzados o fuera de timing, incapaces, pues, de alterar un final previsible.

La pareja que protagoniza "Culpa nuestra".

Algunos pequeños toques desperdigados a lo largo de la trama, sin embargo, compensan las carencias en cuanto a profundidad en el desarrollo de “Culpa nuestra”. La alusión al mini-deportivo rojo al inicio y al cierre. Nick recordando que Noah solo duerme con luz encendida. El permanente rencor que el joven mantiene hacia su madre. La química entre Jenna y Lion (Víctor Varona), siempre capaz de traspasar la pantalla. Se trata de elementos enmarcados en el ámbito emocional, el cual, tras los momentos de humor entre los protagonistas, parecen lo mejor de esta cinta.

¿Qué balance puede dejar una trilogía como esta? Aunque su desarrollo carece notoriamente de profundidad, el origen y los primeros pasos del vínculo entre Noah y Nick lucen genuinos. Eso, más la emoción que puede generar en los miles de fans que tienen las historias de Mercedes Ron alrededor del mundo, tal vez expliquen cómo cada vez que se estrenaba una nueva entrega, en 2023, 2024 y ahora 2025, respectivamente, la historia trepaba rápidamente en lo más visto de Prime Video.

Así pues, es la propia Mercedes Ron resulta la gran ganadora aquí, si de cuentas y balances se trata. Hablamos de una autora que ha logrado dar ese paso que muchas nunca pudieron: saltar de formatos como Wattpad al libro impreso y luego a la pantalla. Ese camino le ha tomado una década y --con todas sus dificultades-- puede calificarse ciertamente como exitoso. Dependerá de ella repetirlo en el futuro, o inclusive superarlo. Su capacidad nunca estuvo en duda.