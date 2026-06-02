Con el A400 Premium QLED TV TCL presenta una interesante propuesta en la que los televisores no solo son pantallas para consumir contenido, sino también escaparates para decorar espacios con obras de arte de maestros como Van Gogh, Gauguin o Monet.

La idea de las llamadas detrás Art TV (TV de arte) es superficialmente convincente: las pantallas han ganado más prominencia en nuestras salas y habitaciones, pero cuando están apagadas se convierten en unos pocos atractivos rectángulos negros. Entonces, ¿por qué no convertirlos en algo que deleiten nuestros sentidos y decoren nuestros espacios? Sin embargo, así como toda la belleza requiere un sacrificio, previos productos en este nicho han tenido también que compensar lo estético comprometido cuestiones como calidad de imagen, sonido y precios frente a las líneas de televisores tradicionales.

Es esta trampa la que TCL busca evitar con el A400 Premium QLED TV, un televisor que aspira a tocar ambos mundos de una manera competente a un precio comparable a otras pantallas de su gama. Habiéndolo probado su versión de 65 pulgadas durante las últimas dos semanas, estoy casi convencido de que lo han logrado.

Modelo TCL A400 Premium QLED TV 65″ Tamaño de pantalla 1446x883x295mm (con base)

1446x833x39,9mm (sin base) Peso 16,6 kg (sin base)

17 kg (con base) Pantalla LCD 4K UHD (3840x2160)

Pantalla mate, compatible con Dolby Vision, HDR 10+

Tasa de refresco: MEMC(120Hz),48-288Hz VRR,DLG 288Hz

Gama de colores: 93% DCI-P3 Tipo de audio Sistema Hi-Fi 2.0 de ONKYO

Compatible con Dolby Atmos, DTS:X y DTS Virtual X Sistema operativo Google TV Conectores Bluetooth BT5,4

WiFi 5

USB 3,0

USB 2,0

HDMI2.1 (eARC&ARC)

HDMI CEC Precio referencial S/.2.899 - S/.3.200 (modelo 65″)

Diseño fuera de cuadro

Una autodenominada TV de arte tiene como imperativa ser estéticamente agradable, un requerimiento que felizmente la A400 Premium QLED TV logra cumplir con creces, siendo una de las televisiones más hermosas que he reseñado hasta la fecha, algo que se le debe en gran parte a sus biseles que toman la apariencia de un marco de madera de un cuadro.

Los bordes del televisor toman la apariencia de madera para vender la ilusión de que se trata un cuadro. / Juan Luis Del Campo

Esto, acompañado con la delgadez del aparato - solo tiene 39,9 milímetros de grosor- hace que su lugar natural sea posicionado pegado a una pared para vender completamente la ilusión de que se trata de una pintura, aunque también tiene la opción de colocarlo sobre una superficie y, aún más interesante, una base con ruedas opcional que lo convierte en una pantalla móvil.

Fue esta última opción la que tuve oportunidad de probar y me ha dejado sentimientos encontrados. Por un lado, el pedestal está sólidamente construido y es conveniente poder desplazar la pantalla con facilidad de una habitación a otra. Sin embargo, encontré que el A400 con el estante instalado domina demasiado los espacios, lo que choca un poco con su aparente misión de integrarse armoniosamente con las estancias que habita.

Si a esto se le añade el hecho que la base tiene un precio de S/.999, se me hace difícil recomendar comprar este implemento en particular para quienes estén interesados en el televisor, salvo en casos excepcionales.

El pedestal con ruedas es una curiosa adición opcional al televisor que le da una movilidad insuperable, aunque estéticamente pueda ser chocante. / TCL

Pantalla mate sin reflejo

Quizás lo más resaltante del A400 Premium QLED TV es su pantalla mate QD-Mini LED 4K, que cumple la doble función de simular de manera más creíble los cuadros reproducidos y, más importante aún, reduce casi a cero los reflejos, lo que permite tener una experiencia óptima en cualquier momento del día y, en lo personal, siento que dan una experiencia de visualización más cercana a la de la sala de cine, lo que noté en mi reseña del Samsung QN990F 8K el año pasado.

"Avatar: el camino del agua" en el A400 Premium QLED TV. / Juan Luis Del Campo

Muestra de la calidad de imagen del A400 Premium QLED TV. Con un 93% DCI-P3, las imágenes de este televisor se ven vívidas, aunque se quedan cortas de televisores OLED. / Juan Luis Del Campo

El TCL A400 Premium QLED TV logra unos colores intensos. / Juan Luis Del Campo

Sin embargo, esta tecnología no está sin sus desventajas, y si bien el televisor presenta una buena gama de colores (93% DCI-P3), siento que queda atrás de pantallas de precio y gama similar, incluso dentro de la misma TCL, por lo que no esperes el mismo alto grado de colores vívidos y negros insondables.

Para ilustrar un poco la diferencia de colores, en la imagen de arriba lo que el PlayStation 5 cree que me estaba mostrando frente a una fotografía de la pantalla. Nótese que la fotografía inferior es un poco más pálida de lo que se ve en persona. / Juan Luis Del Campo

Algo similar ocurre con el brillo, que según las especificaciones alcanza hasta 400 nits, que si bien es suficiente en la mayoría de los casos, hace que las películas y los videojuegos se vean algo opacos y apagados, incluso manipulando la configuración de imagen para supuestamente mostrar colores más dinámicos.

Apropiadamente, quizás el momento en que el televisor se luce más es en su modo Galería de arte, que permite reproducir en alta calidad obras de grandes maestros con bastante fidelidad.

Un aspecto en el que no destaca pero tampoco decepciona es el sistema de sonido, y si bien TCL usualmente utiliza parlantes Bang & Olufsen para sus productos de alta gama, en el caso del A400 Premium QLED TV regresan a su viejo socio Onkyo para proporcionar un sistema Hi-Fi 2,0 bastante aceptable compatible con formatos como Dolby Atmos y DTS: X. Si bien no va a reemplazar a un home theater o incluso a una sound bar, pero proporciona un sonido adecuado en la mayoría de los casos.

Los conectores del TCL A400 Premium QLED TV, incluyendo 4 puertos HDMI, conector LAN y puertos USB 3,0 y 2,0. / Juan Luis Del Campo

Después de acostumbrarme al control remoto del C8K con terminaciones metálicas, la apariencia completamente de plástico del que viene con el A400 Premium QLED TV es algo decepcionante. / Juan Luis Del Campo

Galería arte combina viejos maestros con imágenes generadas por IA

Siendo una televisión de arte, TCL se ha esforzado en proveer imágenes dignas para colgar en la pared con su app Galería de arte, el cual cuenta con un robusto catálogo de 365 obras maestras de un selecto catálogo de obras de maestros entre los que se encuentran los ya mencionados Van Gogh, Gauguin o Monet y George Barbier, entre otros.

Y si bien para muchos el arte y la inteligencia artificial son conceptos opuestos, TCL también ha habilitado un robusto creador de imágenes por IA que permite crear alrededor de 100 mil pinturas inspiradas en grandes maestros de una manera intuitiva y fácil, al permitir elegir el estilo de un artista junto a la asociación de dos palabras como “sueño” y “montañas” o “espléndido” y “cielo estrellado”.

Además de las 365 obras de arte disponibles para los usuarios del A400, el modo Galería de arte también permite la creación de imágenes IA basándose en el estilo de grandes maestros. / Juan Luis Del Campo

Una de las imágenes artísticas generadas por inteligencia artificial. / Juan Luis Del Campo

La galería de arte tiene un último truco bajo la manga que en un grupo seleccionado de cuadros que tienen un sútil movimiento, algo que logra aprovechar la ventaja de los televisor para proporcionar una experiencia artística imposible en los cuadros tradicionales.

Desempeño, familiar y confiable

El A400 Premium QLED TV utiliza como sistema operativo Google TV, familiar para cualquier que haya experimentado con un televisor moderno en los últimos años y contando con todas las amenidades básicas como acceso a los principales servicios de streaming - HBO Max, Netflix, Prime Video, Disney+ y AppleTV- ofreciendo recomendaciones unificadas; apps como Spotify, Twitch y YouTube y la facultad de entender comandos de voz, entre otras.

El equipo viene con el procesador AiPQ, propietario de TCL, que utiliza inteligencia artificial para analizar el contenido mostrado y optimizar en tiempo real la claridad de imagen, así como el color, el contraste y el movimiento, evitando imágenes borrosas efectivamente en nuestra experiencia.

A pesar de su tendencia a lo artístico, el televisor también cuenta con un robusto modo destinado a videojuegos llamado Game Master, el cual ya hemos visto en otros dispositivos TCL.

La magnificencia de "Ghost of Yotei" proyectada en el A400 Premium QLED TV. / Juan Luis Del Campo

Su opción más importante es la de Tasa de Refresco Variable (VRR) que permite al televisor contar con una tasa de refresco de 144Hz, más que suficiente para cualquier consola moderna, e incluso puede llegar a 288Hz utilizando tecnología DLG (Dual Line Gate) si tienes una computadora de última generación a la que quieras conectar a un televisor en vez de un monitor.

Conclusión: una televisión como para enmarcar

Cuando me ofrecieron prestarme la A400 Premium QLED TV, tenía el prejuicio de estaba frente a una televisión de nicho cuyas fortalezas se verían contrastadas con debilidades claras. Pero lo que encontré fue un televisor de similar competencias que las otras entregas de gama media de TCL y sus rivales - el C7K se viene a mi mente - con la ventaja de ser uno de los más cómodos en el mercado en contar con una pantalla mate.

No es para todos, pero si encuentras que tus salas necesitan un toque más artístico o te es muy molesto los reflejos en la pantalla de tu televisión, el A400 Premium QLED puede ser la opción que necesitas.