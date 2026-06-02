Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El TCL A400 Premium QLED TV brilla a la hora de mostrar obras artísticas. Aquí la "Noche estrellada sobre el Ródano" de Van Gogh.
El TCL A400 Premium QLED TV brilla a la hora de mostrar obras artísticas. Aquí la "Noche estrellada sobre el Ródano" de Van Gogh.
/ Juan Luis Del Campo
Por Juan Luis Del Campo

Con el A400 Premium QLED TV TCL presenta una interesante propuesta en la que los televisores no solo son pantallas para consumir contenido, sino también escaparates para decorar espacios con obras de arte de maestros como Van Gogh, Gauguin o Monet.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.