La Samsung QN990F 8K es casi la televisión de mis sueños (y por qué no llega a serlo) | RESEÑA

El mundo tecnológico avanza a pasos agigantados y en pocas industrias se puede ver con más claridad que en la de los televisores, donde en medio siglo hemos pasado de pantallas monocromáticas de tubos de rayos catódicos a dispositivos LED empoderados por inteligencia artificial. Pero estos rápidos avances también han conllevado a una competencia feroz entre las principales marcas por ofrecer el producto más avanzado, carrera en la que Samsung se ha posicionado a la vanguardia de los últimos años, aunque con compañías como TCL y LG pisándole los talones.

Con la intención de mantener su delantera, la marca surcoreana soltó este 2025 la QN990F 8K, el televisor más avanzado que han desarrollado hasta la fecha. El Comercio tuvo la oportunidad de probar su versión de 85 pulgadas durante el último mes y estamos preparados aquí para decirte sí Samsung todavía mantiene su corona.

Pero antes que nada, aquí sus especificaciones:

Características Samsung QN990F 8K Tipo y tamaño de pantalla NeoQLED 85″ Glare Free Resolución y tasa de refresco 8K (7,680 x 4,320)

120Hz. Hasta 240Hz en 4K Peso y dimensiones 1877.4 x 1145.2 x 304.9 mm y 53,4 kg con base

1877.4 x 1067.1 x 13.3 mm y 42,7 kg sin base Tipo de Audio Parlantes 6.2.4CH 90W

Compatibles conDolby Atmos Procesador NQ8 AI Gen3 Processor Sistema operativo Tizen™ Smart TV Conectividad 5 x HDMI

3 x USB-A, 1 x USB-C

Wi-Fi 6E

1 x Ethernet

Bluetooth 5,3 Precio sugerido S/.22.999 (versión de 85″)

S/.11.999 (versión de 65″)

Diseño

En cuestiones estéticas, el QN990F es quizás el televisor más atractivo que he visto hasta la fecha. Hay un cliché de comparar a los televisores como si fueran cuadros - ayudado por el hecho de que ambos también son frecuentemente colgados en la pared-, pero en este caso casi no es una exageración, ya que la pantalla parece estar flotando gracias a unos biseles casi inexistentes y a la extrema delgadez del dispositivo, midiendo solo 13 milímetros en la versión de 85”.

El QN990F es increíblemente delgado, con solo 1,3 cm de grosor.

Es una proeza que han logrado gracias nuevamente al One Connect Box, un dispositivo independiente del televisor que sirve para albergar todas las conexiones y otras cuestiones usualmente indispensables para el funcionamiento.

Aunque la versión del QN990F se diferencia de sus predecesoras al ser completamente inalámbrica, transmitiendo mediante el Wi-Fi señales de 8K/120Hz o 4K/240Hz hasta a 10 metros de distancia de la pantalla, lo que trae sus ventajas y desventajas ya que por un lado facilita aún más la colocación del aparato en tu sala o dormitorio, aunque también introduce problemas nuevos como pequeñas latencias a la hora de enviar comandos al conectar una consola de videojuegos o la necesidad de otro tomacorriente.

El One Connect Box convenientemente reúne todos los conectores del televisor en un solo lugar. / Juan Luis Del Campo

Pantalla

En todo televisor, la pantalla es la estrella del show y el QN990F no es una excepción, con un monitor con una resolución de 7680x4320 y más de 33 millones de píxeles empoderado por el NPU (Unidad de Procesamiento Neural) de última generación NQ8 AI Gen 3 que permite mejorar la resolución de cualquier contenido a la resolución 8K, algo esencial tomando en cuenta la carencia de este tipo contenido en las plataformas de streaming.

Aunque esta función tiene sus limitaciones y si bien es perfecta para contenido que ya es 4K o incluso 1080p, no puede hacer mucho cuando la calidad de la imagen es demasiado baja. Esto es más notable con videos en YouTube de muy baja resolución o con programas de televisión más antiguos como “El Chavo del 8”, que a pesar del heróicos esfuerzos de la televisión son casi imposibles de disfrutar en este dispositivo.

El QN990F tiene más problemas al aumentar la resolución de programas más antiguos como "El Chavo del 8".

El televisor no solo ostenta de una excelente calidad de imagen, sino también un profundo espectro de tonalidades gracias a su sistema Quantum Matrix Technology Pro, el cual controla la retroiluminación de los Mini LED para proporcionar un impactante contraste entre negros insondables y vívidas representaciones del resto de la paleta de colores que permite disfrutar a fondo todos los detalles de las imágenes.

Todo esto está complementado con funciones IA para mejorar la imagen, aunque el aparato permite a su usuario personalizar la experiencia para adecuarse lo más posible a sus preferencias. Es así que puedes dejarlo todo en manos de la computadora mediante el Modo IA y el Auto HDR, utilizar modos predeterminados o incluso ajustar metafóricas perillas con el brillo, contrastes y esquemas de colores para encontrar el balance perfecto para tí.

Pero quizás lo más impresionante del televisor es su tecnología anti-reflejo que permite a su usuario el disfrutar del televisor incluso en las situaciones lumínicas más adversas con solo una pérdida mínima de la claridad de la imagen, un problema frecuente en el espacio probado con nuestro televisor regular. Adicionalmente, este tratamiento al televisor le da una especie de acabado mate que, en nuestra opinión, le da a las imágenes una textura similar a lo que podríamos ver en la pantalla de cine, algo por lo que estamos muy a favor.

Cabe resaltar que como otros televisores Samsung, el QN990F no tiene compatibilidad con el formato de imagen Dolby Vision HDR, aunque sí tiene disponible el formato similar HDR10+.

Sonido

El Samsung QN990F cuenta con un sistema de parlantes 6.2.4. de 90W ubicados en la parte posterior de la pantalla que si bien no se compara con un Home Theater, tiene un desempeño comparable a un soundbar de gama media, utilizando funciones como Dolby Audio y Object Tracking Sound+ para presentar una experiencia sonora más envolvente.

Los parlantes del QN990F llegan a una potencia de hasta 90W.

Adicionalmente, el televisor cuenta con funciones de inteligencia artificial como Active Voice Amplifier Pro que mejoran la claridad de los diálogos incluso cuando el usuario se encuentra en una situación ruidosa.

Videojuegos

Samsung se ha preocupado de hacer al QN990F un dispositivo perfecto para el entretenimiento digital no solo gracias a su gran calidad de imagen y tasa de refresco de hasta 240Hz, sino también incluyéndole un robusto Modo videojuegos con funciones como la inclusión de un punto de objetivo en el centro de la imagen para los FPS, la posibilidad de hacerle zoom al minimapa y la mejora automática de la imagen, incluyendo modos predeterminados dependiendo el género del juego como RPGs, deportes, carreras y más.

El modo videojuegos del QN990F permite mejorar la imagen e incluso añadir un puntero al juego.

Pero algunos problemas mancillan la experiencia. En primer lugar, todos las consolas actuales solo alcanzan una resolución de hasta 4K, por lo que al utilizar PlayStation 5 con el televisor pudimos notar una pequeña, aunque notable, distorsión en los gráficos causada por el QN990F aumentando forzosamente la resolución nativa del videojuego. Nos hubiera gustado haber probado este televisor con un PlayStation 5 Pro que si logra reproducir un par de juegos en formatos 8K, pero esa prueba quedará en manos de otro.

Pero el principal problema del QN990F respecto a los videojuegos viene del uso de un One Connect Box inalámbrico, ya que si bien el problema de su pequeña latencia es casi olvidable al reproducir películas, se convierte en algo más importante cuando uno está jugando videojuegos. Debo resaltar que esta latencia es mínima, pero se vuelve relevante en videojuegos como los FPS, donde unos microsegundos pueden ser la diferencia entre ganar o perder una partida.

Probando "Elden Ring" con el QN990F nos da una imagen de alta resolución, aunque con algunas distorsiones.

Ahora, el televisor viene con una solución incorporada, que es un puerto HDMI incorporado a la base del mismo, lo que reduciría cualquier latencia, aunque dependiendo de la manera en que tienes colocado tu televisor puede ser problemático de acceder.

Usabilidad

El QN990F es un televisor fácil de utilizar, aunque con algunos problemas mínimos. Samsung continúa utilizando su sistema operativo Tizen que si bien no es estéticamente muy atractivo, permite vislumbrar rápidamente las principales ofertas de los catálogos de varios servicios de streaming, así como ofrecer diversos apps de karaoke, cocina y hasta controlar las funciones de otros dispositivos Samsung bajo la función del Smart Home.

El QN990F 8K sigue utilizando el sistema operativo Tizen OS. / Juan Luis Del Campo

Tizen OS viene también con su asistente de voz Bixby, aunque mientras menos escriba de él, mejor, ya que el programa me exaspera de una manera que no lo hacen sus competidores como Alexa o Siri al malinterpretar repetidamente los comandos de voz. Aunque si la capacidad de formar una relación antagonista con su usuario es una muestra de inteligencia, Bixby es quizás el IA más avanzado del mundo.

El control remoto del QN990F mantiene el mismo diseño minimalista de años anteriores que si bien es estéticamente agradable a la vista, puede resultar algo confuso para quienes lo empiezan a utilizar. Como ventaja adicional, mantiene su recarga utilizando energía solar, así que uno se puede olvidar de tener que comprar más baterías o recargarlo por su cuenta.

Algo que destacar es que en la edición de este año se le han añadido dos botones más con las funciones Click to Search y Samsung TV Plus, cuyo funcionamiento es un misterio para el redactor de esta nota porque al presionarlas nos salió un mensaje avisándonos que estas funciones no están disponibles en el Perú.

Izquierda mi control regular de televisión frente a la versión más reciente a la derecha. Dos de los botones nuevos, el de IA y el de Samsung TV Plus, no funcionan en este país.

Conclusión

En los últimos años Samsung se ha posicionado a la vanguardia de la industria de los televisores y, sin lugar a duda, el QN990F 8K es actualmente la joya de su corona, elevando el acto del entretenimiento doméstico en casi todos sus aspectos, aunque no sin algunos defectos. Solo desearía que disfrutarlo no significara una importante disminución a mi billetera, aunque para aquellos que pueden costearlo dudo que haya un mejor dispositivo en cuanto a lo que este televisión puede ofrecer.