Lanzaron este miércoles en Londres la nueva serie Galaxy Z, una evolución más fina y potente de los plegables, con un Fold8 Ultra mejorado a nivel fotográfico, un Flip más versátil -que añade funciones a su pantalla exterior- y la incorporación de un nuevo formato al estilo ‘pasaporte’. Esta última propuesta de teléfonos ha sido uno de los temás más comentados en el sector tecnológico.

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La marca apuesta ahora por añadir un nuevo formato a su catálogo con el Galaxy Z Fold8. Cuando está plegado, la pantalla exterior de este terminal cuenta con una relación de aspecto 10:16, ofreciendo una experiencia cómoda para las acciones más habituales, como responder mensajes, consultar redes sociales, navegar o ver videos de formato corto; mientras que, al desplegarlo, la pantalla principal adquiere un formato 4:3 que es ideal para disfrutar de juegos y películas.

Además, en posición vertical, esa misma relación de aspecto resulta especialmente cómoda para la lectura, facilitando una experiencia más agradable al consultar artículos, libros electrónicos o contenidos de larga duración sin necesidad de llevar otro dispositivo, gracias especialmente a sus 201 gramos de peso, que le convierten en el Galaxy Z Fold más ligero de Samsung hasta la fecha.

Los avances en inteligencia artificial es otro de los puntos en los que se ha querido poner el foco, de la mano de socios como Google y las experiencias de Gemini Intelligence. Galaxy AI se ha optimizado para cada uno de estos factores de forma, facilitando la multitarea en las grandes pantallas de los nuevos plegables Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Fold8 Ultra, mientras que la FlexWindow nativa para IA de Galaxy Z Flip8 mantiene la información y los accesos directos más relevantes siempre al alcance. Todo apoyado en nuevos procesadores que dotan de mayor potencia a la serie, con Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy para los modelos Fold y el Exynos2600 en el caso del modelo Flip.

Renuevan la serie Galaxy Z: plegables más finos, potentes y con un formato 'pasaporte'. / EUROPA PRESS

Un modelo Ultra que no renuncia a nada

Ultra representa el máximo estándar de Galaxy en rendimiento, capacidades e innovación. Su amplia pantalla principal de 8 pulgadas ofrece un espacio de trabajo ideal para la multitarea, mientras que su avanzado sistema de cámaras y su batería de larga duración serán el aliado perfecto del creador de contenido. Todo ello en el diseño Galaxy Z Fold más delgado hasta la fecha: apenas 4,1 milímetros de grosor cuando está desplegado y 215 gramos de peso.

La firma surcoreana ha reforzado especialmente el apartado fotográfico, con una cámara principal de 200 megapíxeles compatible con HDR para obtener imágenes con mayor nivel de detalle y una nueva cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles, que mejora tanto la captura de paisajes como la fotografía macro y las imágenes de grupo. Frente a las dos cámaras de 50 megapíxeles del Galaxy Z Fold8, el modelo Ultra busca ofrecer una experiencia más cercana a la de un teléfono convencional de gama alta.

El terminal también incorpora una versión renovada de ‘Nightography’ para mejorar las fotografías y los videos en condiciones de poca luz, mientras que los usuarios más avanzados podrán grabar video en resolución 8K con el nuevo códec APV e incorporar ajustes cinematográficos de color directamente desde el dispositivo gracias a Cine LUT. Todo ello se completa con una batería de 5.000 mAh y una nueva arquitectura de carga rápida de 45W, diseñada para distribuir la energía de forma más eficiente y reducir los tiempos de carga.

Un Flip más útil sin necesidad de abrirlo

Galaxy Z Flip8 mantiene el formato compacto que caracteriza a la familia, pero amplía las posibilidades de su pantalla exterior FlexWindow, que ahora incorpora más funciones de inteligencia artificial para permitir realizar un mayor número de acciones sin necesidad de abrir el terminal. Han optimizado Galaxy AI para este factor de forma, de manera que la información más relevante, los accesos directos y las recomendaciones personalizadas permanezcan siempre visibles.

Entre las novedades destaca ‘Now Brief’, que ofrece información personalizada adaptada a las rutinas, intereses y necesidades del usuario mediante tarjetas configurables, recomendaciones y avisos relacionados con la seguridad y la privacidad. A ello se suma ‘Now Nudge’, que transforma el contexto de una conversación en acciones concretas, sugiriendo, por ejemplo, consultar la agenda, guardar una ubicación o buscar un establecimiento sin abandonar el flujo de la conversación.

La compañía también ha reforzado la integración con Gemini Intelligence, que amplía la automatización entre más de 40 aplicaciones y servicios compatibles. Los usuarios pueden realizar peticiones en lenguaje natural, apoyarse en el contexto de la pantalla o de una imagen y obtener resultados como resúmenes, documentos, infografías o informes. Además, Galaxy AI se integra con otros dispositivos del ecosistema Galaxy, como los nuevos Galaxy Watch o las futuras gafas inteligentes de la compañía, para ofrecer experiencias conectadas y asistencia personalizada entre dispositivos.