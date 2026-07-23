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Resumen

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Este teléfono bautizado como estilo 'pasaporte' es el Galaxy Z Fold8.
Este teléfono bautizado como estilo 'pasaporte' es el Galaxy Z Fold8.
Por Agencia Europa Press

Lanzaron este miércoles en Londres la nueva serie Galaxy Z, una evolución más fina y potente de los plegables, con un Fold8 Ultra mejorado a nivel fotográfico, un Flip más versátil -que añade funciones a su pantalla exterior- y la incorporación de un nuevo formato al estilo ‘pasaporte’. Esta última propuesta de teléfonos ha sido uno de los temás más comentados en el sector tecnológico.

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