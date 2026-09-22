Hay muchas formas de decir gracias y Bitel decidió hacerlo en grande: regalando autos 0 km y smartphones a sus clientes.

De octubre a diciembre de 2026, la compañía realizará a nivel nacional una campaña de agradecimiento en la que tres clientes podrán convertirse en propietarios de un Geely 0 km, con un auto sorteado cada mes. Además, cada semana habrá premios de iPhone y Samsung.

Un “gracias” sobre cuatro ruedas

Detrás de cada avance de Bitel en el Perú están las personas que confiaron en la marca y la acompañaron durante su crecimiento. Por ello, esta campaña busca ir más allá de entregar premios y reconocer directamente a los clientes que han sido parte fundamental de ese camino.

“Cada logro de Bitel también refleja la confianza y la elección de nuestros clientes. Queremos agradecerles con premios realmente especiales y, sobre todo, seguir ofreciéndoles cada vez más valor y una mejor experiencia”, señaló Anh Duc Pham, CEO de Bitel Perú.

¿Cómo participar?

Participar será sencillo y estará abierto tanto para clientes prepago como postpago.

Los clientes prepago recibirán 1 oportunidad por cada recarga desde S/10.

En postpago, los clientes con planes desde S/39.90 tendrán 2 oportunidades para participar, mientras que quienes cuenten con planes desde S/49.90 tendrán 10 oportunidades.

Durante toda la campaña:

Cada semana: premios de iPhone y Samsung.

Cada mes: un Geely 0 km.

Tres meses: tres Geely 0 km para tres clientes.

La campaña tendrá alcance nacional y estará dirigida a los clientes que cumplan con las condiciones de participación.

Más que premios: una mejor experiencia

Para Bitel, agradecer a sus clientes va más allá de los sorteos. La compañía continúa invirtiendo en su red y desarrollando su tecnología 5G para ofrecer mayor velocidad, mejor conectividad y una experiencia cada vez mejor.

Porque si los clientes han acompañado a Bitel hasta aquí, la compañía quiere seguir acompañándolos hacia lo que viene.

Y para tres de ellos, el próximo destino podría comenzar al volante de un Geely 0 km.

Los detalles sobre las fechas de los sorteos, términos y condiciones de participación serán comunicados a través de los canales oficiales de Bitel.

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