Los mejores asesores comerciales de Chery de seis países de Latinoamérica se reunieron en Lima para participar en Chery Sales Competition LATAM 2026, una competencia regional impulsada por Chery que busca reconocer la excelencia comercial y fortalecer continuamente la preparación y las habilidades de su fuerza de ventas en la región.

Esta edición reunió a 18 asesores comerciales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, quienes llegaron a Lima para representar a sus respectivos países y demostrar sus conocimientos sobre la marca, sus productos y tecnologías, así como sus habilidades comerciales y capacidad para brindar una asesoría de alto nivel a los clientes.

Más allá de reconocer el desempeño individual, Chery Sales Competition LATAM 2026 busca promover estándares de excelencia comercial, compartir buenas prácticas entre mercados y fortalecer de manera continua la preparación de los equipos que representan a la marca frente a sus clientes.

Para Chery, este desarrollo tiene un propósito que va más allá de la capacitación. Bajo la filosofía Chery Family Care, la marca busca que cada interacción con sus clientes esté acompañada por una asesoría cercana y profesional, capaz de brindar la confianza y seguridad que las familias necesitan al momento de elegir un vehículo. Por ello, la experiencia Chery no depende únicamente del producto y la tecnología, sino también de las personas que escuchan, comprenden las necesidades y acompañan a cada cliente durante su proceso de decisión.

Perú marca un doble hito regional

La edición 2026 tuvo un significado especial para Chery Perú. Por primera vez, el país fue elegido como sede de la final regional y, además, obtuvo el primer lugar general de la competencia.

Juan Gregorio Portilla Since, asesor comercial de Chery Perú, obtuvo el primer lugar general y fue reconocido como Campeón LATAM 2026, tras alcanzar el mayor puntaje entre los participantes de los seis países. Colombia obtuvo el segundo lugar y Ecuador el tercero, completando un podio conformado por representantes de tres mercados de la región.

El desempeño de Perú sumó además un segundo reconocimiento. Roberto Carlos Paredes Basantez, también asesor comercial de Chery Perú, recibió el Premio a la Excelencia en Conocimiento, una de las distinciones entregadas para reconocer las fortalezas demostradas por los participantes durante la competencia.

Como parte del reconocimiento a su desempeño, los tres integrantes del podio regional viajarán a China.

Conocimiento y habilidades comerciales puestos a prueba

Chery Sales Competition LATAM 2026 contempló una evaluación integral que combinó una etapa teórica sobre marca, producto y tecnología con una prueba práctica realizada con vehículos Chery, en la que cada participante debió atender y asesorar a un cliente en una situación simulada de venta.

La evaluación permitió poner a prueba competencias fundamentales para la atención comercial, como la identificación de necesidades, recomendación del modelo, presentación de valor, manejo de objeciones y desenvolvimiento comercial.

De esta manera, la competencia no busca reconocer únicamente el dominio técnico o el conocimiento de producto, sino la capacidad de cada asesor para transformar ese conocimiento en una mejor asesoría y experiencia para el cliente.

“Recibir en Lima a los mejores asesores comerciales de Chery de seis países ya representaba un hito muy importante para nosotros. Que, además, un representante peruano haya obtenido el primer lugar regional nos llena de orgullo. Este resultado refleja el talento y la preparación de nuestra fuerza comercial, pero sobre todo reafirma nuestro compromiso de seguir elevando la experiencia que brindamos a nuestros clientes. Bajo la filosofía Chery Family Care, buscamos que esa preparación se traduzca en una asesoría cada vez más cercana y profesional, capaz de brindar a las familias la confianza y seguridad que necesitan. Porque una gran experiencia Chery no se construye únicamente desde nuestros productos y tecnologías, sino también desde las personas que representan a nuestra marca”, señaló Juan Francisco Figari, Subgerente Comercial de Chery Perú.

Una apuesta por la excelencia comercial

Chery Sales Competition LATAM forma parte de las iniciativas de la marca orientadas al desarrollo continuo de su fuerza comercial, promoviendo una cultura de aprendizaje, especialización e intercambio de buenas prácticas entre mercados.

El fortalecimiento de estos equipos permite acompañar la evolución de los productos y tecnologías de Chery con una atención cada vez más especializada, buscando que la propuesta de valor de la marca se traduzca de manera clara y relevante para cada cliente.

Para Chery Perú, este compromiso cobra especial relevancia en un año en el que la marca se aproxima a cumplir 20 años de presencia en el país. Durante este tiempo, Chery ha continuado fortaleciendo su operación a través de nuevos productos y tecnologías, el desarrollo de su red y la preparación constante de sus equipos, con el objetivo de ofrecer una experiencia cada vez más especializada y cercana a sus clientes.

A través de Chery Family Care y de iniciativas regionales como Chery Sales Competition LATAM, la marca continúa fortaleciendo una visión en la que producto, tecnología, talento y servicio trabajan de manera conjunta para brindar confianza y seguridad a las familias que eligen Chery.

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