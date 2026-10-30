A casi dos décadas de su llegada al Perú, Chery se prepara para dar uno de los pasos más importantes en su evolución tecnológica con la introducción de Chery Super Híbrido (CSH), una propuesta que combina tecnologías de propulsión eléctrica y de combustión para ofrecer una experiencia de conducción más eficiente, con mayor versatilidad y un desempeño adaptado a las necesidades de los conductores peruanos.

La llegada de esta tecnología representa una nueva etapa para la marca, que continúa ampliando su portafolio con soluciones de movilidad electrificada. A través de la reconocida familia Tiggo, Chery incorporará diferentes configuraciones híbridas que buscan responder a las expectativas de quienes valoran el ahorro de combustible, la autonomía y la practicidad, sin renunciar al confort y al desempeño de una SUV.

Chery Super Híbrido: una tecnología que se adapta a diferentes necesidades

Uno de los principales atributos de Chery Super Híbrido es su capacidad de integrar distintas soluciones de electrificación bajo una misma propuesta tecnológica, ofreciendo alternativas para diferentes hábitos de conducción.

Por un lado, los vehículos híbridos autorrecargables (HEV) combinan un motor de combustión con un sistema eléctrico que recupera energía durante la conducción y el frenado, sin necesidad de conectarse a una fuente externa de carga. Esta tecnología permite optimizar el consumo de combustible y facilita la transición hacia la movilidad híbrida para quienes buscan una alternativa práctica en sus desplazamientos cotidianos.

Por otro lado, los vehículos híbridos enchufables (PHEV) incorporan una batería de mayor capacidad que puede recargarse externamente y permite realizar determinados recorridos utilizando únicamente energía eléctrica, dependiendo del modelo y las condiciones de conducción. Al combinar esta capacidad con un motor de combustión, ofrecen mayor flexibilidad para desplazamientos urbanos y viajes de mayor distancia.

Con estas dos configuraciones, Chery busca acercar los beneficios de la electrificación a diferentes perfiles de consumidores, sin limitar su propuesta a una única forma de conducción.

Una nueva generación de SUV para el mercado peruano

La llegada de Chery Super Híbrido estará acompañada por la evolución de la familia Tiggo, con modelos como Tiggo 7, Tiggo 8 y Tiggo 9, que incorporarán diferentes soluciones de propulsión híbrida.

Esta nueva generación de SUV busca combinar la versatilidad y el confort característicos de la familia Tiggo con tecnologías orientadas a optimizar el consumo de combustible y mejorar la experiencia de conducción.

Más allá de la motorización, la propuesta de Chery contempla una integración de tecnología, equipamiento y sistemas de asistencia que acompañan las necesidades de los conductores y sus familias.

Los detalles de las configuraciones, especificaciones técnicas y principales atributos de cada modelo serán presentados oficialmente durante el próximo lanzamiento de la marca.

Casi 20 años de historia en el Perú respaldan esta nueva etapa

La introducción de Chery Super Híbrido coincide con un momento significativo para la marca, que se aproxima a cumplir 20 años de presencia en el mercado peruano.

A lo largo de este periodo, Chery ha consolidado su presencia en el país mediante la evolución de su portafolio, el desarrollo de su red comercial y el fortalecimiento de sus servicios de posventa.

Esta trayectoria constituye parte del respaldo con el que la marca inicia una nueva etapa, orientada a acercar tecnologías de movilidad más eficientes y continuar fortaleciendo la confianza de los consumidores peruanos.

“Estamos próximos a cumplir 20 años en el Perú y este es un momento muy importante para Chery. La llegada de Chery Super Híbrido representa un gran paso en nuestra evolución tecnológica y reafirma nuestro compromiso de seguir acercando innovación a los consumidores peruanos. Queremos demostrar que la tecnología híbrida puede ofrecer beneficios reales en eficiencia, autonomía y experiencia de conducción, acompañados del respaldo que hemos construido durante todos estos años en el país”, señaló Cecilia Riva, Brand Manager de Chery Perú.

Con esta incorporación, Chery continúa desarrollando una propuesta de movilidad que busca integrar tecnología, eficiencia, seguridad y respaldo, fortaleciendo su posicionamiento en el mercado automotriz peruano.

La cuenta regresiva para Chery Super Hybrid Day

Como parte de esta nueva etapa, Chery realizará el próximo 25 de noviembre el Chery Super Hybrid Day, evento en el que presentará oficialmente su tecnología Super Híbrido y la nueva generación de SUV que formará parte de su portafolio en el Perú.

El lanzamiento permitirá conocer de cerca los principales atributos de esta propuesta tecnológica, así como las características y beneficios de los modelos que llegarán al mercado nacional.

Bajo el concepto “La mejor tecnología híbrida de su era”, Chery busca dar inicio a un nuevo capítulo en su historia en el Perú, en el que la innovación y la evolución tecnológica serán protagonistas.

Para conocer más sobre Chery y sus próximas novedades, visita www.chery.com.pe.

Acerca de Chery Perú

Chery es una marca automotriz de origen chino con casi 20 años de presencia en el mercado peruano. Su portafolio incluye vehículos de diferentes segmentos, con especial presencia en la categoría SUV a través de la familia Tiggo. En el Perú, la marca es representada por Astara y cuenta con una red de concesionarios y servicios de posventa a nivel nacional.

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