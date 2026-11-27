¿Qué tienen en común una sesión de fuerza y la preparación para un partido? En ambos casos, lo que se trabaja en cada entrenamiento responde a una meta. Para algunos deportistas, eso implica combinar carrera y ejercicios de fuerza en una misma sesión. Para otros, supone volver al gimnasio durante la semana para mejorar lo que les exige la competencia.

En Brox Studio, en San Isidro, atletas y consumidores se reunieron para una sesión de entrenamiento por intervalos de alta intensidad (HIIT) guiada por entrenadores de Brox. La jornada del 25 de noviembre sirvió para presentar las Nike Hybrid RN.

La experiencia mostró cómo un entrenamiento que combina distintas disciplinas puede ayudar a prepararse para las exigencias de cada deporte. En ese marco, Nike presentó también Nike Strength, su línea de equipamiento para el trabajo de fuerza, y Nike Mind, su propuesta de preparación mental y recuperación.

El trabajo detrás de cada competencia

Para Matías Succar, el trabajo de fuerza fuera de la cancha tiene tanto peso como lo que hace dentro de ella. El futbolista explicó que esa preparación influye en su rendimiento y que el trabajo acumulado durante la semana le permite afrontar el partido con más tranquilidad.

Ysabella Sánchez contó que la exigencia en el gimnasio forma parte de su preparación semanal. Cada partido, explicó, le permite identificar qué necesita corregir y llevar ese aprendizaje a la siguiente sesión.

Xioczana Canales señaló que la preparación física y mental, junto con la alimentación, influye en el rendimiento. Para la futbolista, sostener ese trabajo requiere disciplina, especialmente cuando aparecen contratiempos como las lesiones.

Innovación para las nuevas formas de entrenar

El crecimiento de las disciplinas híbridas ha dado más espacio a rutinas que combinan fuerza, resistencia, movilidad y velocidad. Las Nike Hybrid RN están diseñadas para ese tipo de sesiones, en las que se alterna la carrera con ejercicios funcionales y de fuerza.

Para el trabajo en el gimnasio, la propuesta incluye Nike Strength, con mancuernas, barras y discos, y Metcon, una zapatilla que ofrece estabilidad para levantar peso y versatilidad para moverse entre ejercicios. Las líneas de vestuario Nike Pro, Universa y 24.7 completan el portafolio con prendas pensadas para distintas necesidades de sujeción, movilidad y comodidad.

Preparación mental y recuperación

Con Nike Mind, la marca incorpora la preparación mental y la recuperación a su propuesta de Nike Training. Según Nike, esta línea de calzado se desarrolló a partir de investigaciones en neurociencia y utiliza estímulos sensoriales para explorar la conexión entre el cuerpo y la mente.

Con el lanzamiento de las Hybrid RN y la presentación de Nike Strength y Nike Mind, Nike busca fortalecer su presencia en una categoría en evolución. Su propuesta reúne calzado, vestuario y equipamiento para acompañar a deportistas de distintas disciplinas y niveles de experiencia en su preparación, la competencia y la recuperación.

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