Modernizar los servicios financieros y responder a las nuevas necesidades de los socios es uno de los desafíos del modelo cooperativo. En esa línea, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco viene desarrollando proyectos de transformación digital orientados a optimizar sus procesos y ofrecer soluciones más ágiles y accesibles, sin perder la cercanía y los principios que caracterizan a este modelo.

Durante la celebración de sus 45 años de trayectoria, Iván Katekaru, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Abaco, destacó la importancia de seguir evolucionando y presentó algunas de estas iniciativas, entre ellas las transferencias interbancarias, la implementación de la billetera digital Abaco y la incorporación de inteligencia artificial.

El pasado 18 de noviembre, la cooperativa celebró su aniversario en el nhow Hotel. Más de 200 personas —entre socios, invitados e instituciones amigas— se dieron cita para reconocer la trayectoria de Abaco. La jornada también incluyó un espacio de reflexión sobre el futuro del sector cooperativo en el Perú.

Durante el encuentro por su aniversario, se abordaron los desafíos del sistema cooperativo y la importancia de fortalecer la inclusión financiera en el Perú. / Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco

Como parte de la jornada, se contó con la participación de Sergio Espinosa, superintendente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), quien brindó la conferencia titulada “Desafíos de regulación y supervisión cooperativa”, en la que abordó los retos del sector en el contexto financiero.

Su presencia representó una señal de reconocimiento al sector cooperativo y a la importancia de mantener espacios de diálogo entre las cooperativas y el organismo supervisor. En ese sentido, Abaco expresó su agradecimiento por su participación y por la disposición de acompañar, conocer y aprender del mundo cooperativo en el camino hacia el fortalecimiento de la supervisión.

Las palabras de cierre estuvieron a cargo de Iván Katekaru, quien agradeció la confianza de los socios, past presidents, directivos y colaboradores que han sido parte de estos 45 años de historia. Asimismo, destacó que la unión, el compromiso y la resiliencia fueron fundamentales para superar los desafíos que enfrentó la institución a lo largo de su trayectoria.

Con estas iniciativas, Abaco busca adaptar sus servicios a las nuevas necesidades de sus socios y contribuir al desarrollo del modelo cooperativo en el Perú.

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