En tiempos en los que cada gesto del Vaticano es analizado al detalle, bastó un fotograma de pocos segundos para generar una conversación global. En el tráiler del documental “Leone a Roma”, producido por Vatican News, se observa al hoy Papa León XIV caminando con sotana blanca y un par de zapatillas deportivas blancas de Nike (la imagen fue tomada en 2008 durante la Jornada Mundial de la Juventud en Sídney, Australia, cuando Prevost era prior general de la Orden de San Agustín). El contraste entre la vestimenta religiosa y un calzado asociado al deporte bastó para encender las redes sociales.

La curiosidad inicial giró en torno al modelo exacto. Algunos pensaron que se trataba de unas Air Force 1 o incluso de unas Dunk, pero sitios especializados en cultura sneaker coincidieron en que el pontífice llevaba unas Nike Franchise Low Plus, una silueta de perfil bajo que toma como referencia las zapatillas de tenis de las décadas de 1970 y 1980.

"Nike":

Porque captaron al Papa León XIV vistiendo unas zapatillas Nike. pic.twitter.com/jyyglLO9nE — Tendencias (@TTendenciaX) May 8, 2026

Las zapatillas del Papa, un diseño nacido en las canchas

Mucho antes de que el calzado deportivo se convirtiera en un fenómeno de moda, las zapatillas de tenis respondían a una lógica estrictamente funcional. Debían ofrecer tracción sobre superficies duras, estabilidad lateral para los cambios de dirección y suficiente amortiguación para soportar partidos prolongados.

Las Franchise Low Plus conservan esa esencia. Su estructura de cuero blanco, la suela de goma y el perfil limpio recuerdan a los modelos que popularizaron leyendas como John McEnroe o Björn Borg, cuando las marcas buscaban combinar rendimiento y elegancia en un mismo producto.

No son unas zapatillas pensadas para alta competencia en la actualidad, pero sí representan una época en la que el tenis dictaba buena parte del diseño del calzado deportivo. Su estética sobria, casi minimalista, las convierte en una pieza atemporal.

La conexión entre León XIV y el deporte

La elección no parece casual. El Papa León XIV, nacido en Chicago como Robert Francis Prevost, ha mostrado en diversas ocasiones su afinidad con el deporte. Fanático de los Chicago White Sox y seguidor del tenis, ha protagonizado varias imágenes alejadas del protocolo tradicional. Además, se le vinculó en Perú como hincha de Alianza Lima y Juan Aurich de Chiclayo tras pasar años en el país.

Ese vínculo con el deporte ayuda a entender por qué optó por un modelo de inspiración tenística: cómodo, discreto y funcional. En un entorno donde cada símbolo comunica algo, el uso de unas zapatillas accesibles también ha sido interpretado como una señal de sencillez y cercanía.

¿Cómo conseguir las zapatillas del Papa en Perú?

Aunque las Nike Franchise Low Plus ya no forman parte del catálogo oficial de Nike, todavía pueden encontrarse en plataformas de reventa como eBay. Algunas publicaciones recientes ofrecen pares desde 25 dólares, aproximadamente 90 soles al tipo de cambio actual, sin incluir costos de envío e impuestos de importación.

Papa León XIV

Para compradores en Perú, la adquisición es posible mediante casillas internacionales o servicios de courier que consolidan compras en Estados Unidos. El precio final puede superar fácilmente los 150 o 180 soles, dependiendo del estado del producto y de los cargos logísticos.

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