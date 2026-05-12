Por Marco Quilca León

En tiempos en los que cada gesto del Vaticano es analizado al detalle, bastó un fotograma de pocos segundos para generar una conversación global. En el tráiler del documental “Leone a Roma”, producido por Vatican News, se observa al hoy Papa León XIV caminando con sotana blanca y un par de zapatillas deportivas blancas de Nike (la imagen fue tomada en 2008 durante la Jornada Mundial de la Juventud en Sídney, Australia, cuando Prevost era prior general de la Orden de San Agustín). El contraste entre la vestimenta religiosa y un calzado asociado al deporte bastó para encender las redes sociales.

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