El Chery Tiggo 2 Pro obtuvo cero estrellas en las pruebas de seguridad realizadas por el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP). Se trata del primer resultado publicado por el organismo en 2026 y de la primera evaluación bajo su protocolo actualizado.
TE PUEDE INTERESAR
- Nissan X-Trail e-Power vs. híbridos convencionales: ¿por qué su respuesta al acelerar es diferente?
- Omoda X hace su estreno: el nuevo crossover chino que combina diseño deportivo y espíritu todoterreno
- Nvidia sella alianza con marcas europeas para acelerar la llegada de los autos autónomos: ¿qué modelos avanzan?
- En un mundo de SUV, todavía queda espacio para los sedanes: así fue nuestra prueba de manejo con el nuevo Nissan Versa 1,6 litros
- De 0 a 100 km/h en Wuhu: ¿cómo se siente hacer un test drive a bordo del Omoda C7 SHS en el corazón del Grupo Chery?
Seguir temas