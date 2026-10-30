El Chery Tiggo 2 Pro obtuvo cero estrellas en las pruebas de seguridad realizadas por el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP). Se trata del primer resultado publicado por el organismo en 2026 y de la primera evaluación bajo su protocolo actualizado.

La unidad evaluada corresponde a una versión equipada con cuatro airbags y control electrónico de estabilidad (ESC) de serie. En los resultados, el modelo registró 0% en protección de ocupantes adultos, 0% en protección de ocupantes infantiles, 48,89% en protección a peatones y usuarios vulnerables de las vías, y 45,45% en sistemas de asistencia a la seguridad.

Durante la prueba de impacto frontal, Latin NCAP identificó una estructura y un área de los pies inestables, así como una elevada compresión en el tórax del conductor. El organismo también reportó un riesgo de incendio durante este ensayo.

Otro aspecto señalado fue la ausencia de protección lateral para la cabeza como equipamiento de serie, tanto para adultos como para niños. Además, el vehículo no cuenta con pretensores ni limitadores de carga en los cinturones de seguridad de los asientos traseros.

En la evaluación de protección infantil también se identificaron dificultades relacionadas con los sistemas de retención infantil y los resultados de los dummies utilizados en las pruebas de impacto.

El organismo evaluó el comportamiento del vehículo en impactos frontales y laterales, protección contra el latigazo cervical, seguridad para peatones, control electrónico de estabilidad y la prueba del alce.



