Prueba de seguridad del Chery Tiggo 2 Pro con 4 airbags. (Foto: LATIN NCAP)
Prueba de seguridad del Chery Tiggo 2 Pro con 4 airbags. (Foto: LATIN NCAP)
/ LATIN NCAP
Por Redacción EC

El Chery Tiggo 2 Pro obtuvo cero estrellas en las pruebas de seguridad realizadas por el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP). Se trata del primer resultado publicado por el organismo en 2026 y de la primera evaluación bajo su protocolo actualizado.

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