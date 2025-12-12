El organismo encargado de evaluar la seguridad vehicular en América Latina y el Caribe, Latin NCAP, dio a conocer una revisión sustancial de su protocolo de calificación. A partir del 1° de enero de 2026, entrarán en vigor nuevos estándares que se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2029, con el objetivo de elevar la exigencia para que los autos obtengan las preciadas cinco estrellas.

Cambios en las pruebas para ocupantes adultos

Dentro del rubro de protección de ocupantes adultos, las pruebas de impacto lateral serán más estrictas: se usará un nuevo dummy con mayor biofidelidad (denominado WSID), la velocidad de prueba aumentará a 60 km/h y la barrera de impacto pesará 1.400 kg. En el test de impacto contra poste lateral también hay novedades: la velocidad sube a 32 km/h y el poste impactará en ángulo oblicuo de 75°, condiciones más demandantes para la estructura del vehículo.

Por primera vez, la seguridad de los ocupantes adultos en los asientos traseros será evaluada de manera formal: el nuevo protocolo exige mejoras en los cinturones traseros, como pretensores y limitadores de carga, e incorpora pruebas de latigazo cervical para valorar su desempeño en situaciones de accidente.

El Nissan Kicks durante la prueba de impacto lateral. (Foto: Latin NCAP) / Latin NCAP

Además, para vehículos con centro de gravedad alto, como SUVs o pick-ups, se introducirá, de forma exploratoria, una prueba de resistencia del techo ante vuelcos, aunque este ensayo no afectará directamente la puntuación general. También se amplían los criterios para evaluar la facilidad de rescate tras un accidente: dificultades para liberar cinturones, abrir puertas o extraer ocupantes serán penalizadas, mientras tecnologías como el sistema de llamada de emergencia (eCall) podrán sumar puntos.

Protección infantil y sistemas de retención

El nuevo protocolo de Latin NCAP amplía el rango de evaluación de la protección infantil: se incluirá un dummy representando a un niño de 10 años (ubicado en un asiento elevador sin respaldo) para las pruebas dinámicas frontal y lateral. Esto permite valorar la calidad de los sistemas de retención y la protección lateral de cabeza para niños de mayor edad y tamaño.

Los vehículos que no cuenten con anclajes ISOFIX o i-Size, o que no permitan desactivar el airbag del acompañante cuando usan asiento infantil, verán seriamente reducidas sus posibilidades de obtener una buena calificación.

Adicionalmente, los sistemas de detección de ocupantes infantiles (child occupant detection), que alertan si un niño queda desatendido dentro del vehículo, suman puntos extra, con la intención de desalentar riesgos como el de abandono de menores en vehículos calientes.

Seguridad para peatones, ciclistas y tecnologías de asistencia

En lo que respecta a protección de peatones y usuarios vulnerables (como ciclistas), Latin NCAP aumentará las exigencias para la seguridad pasiva; también revisará con mayor rigor los sistemas de asistencia a la conducción (ADAS). Por ejemplo, el frenado automático de emergencia (AEB) tendrá más peso en la calificación, y se evaluarán escenarios más complejos como detección nocturna de peatones o ciclistas.

Asimismo, pruebas como la del “alce” (moose test), de mayor velocidad, junto con evaluaciones más estrictas del AEB a bajas y altas velocidades, el sistema de mantenimiento de carril, la detección de ángulo muerto (BSD), limitadores de velocidad, alertas de uso del cinturón, y sistemas de monitoreo del conductor serán considerados. La ausencia de estos equipamientos básicos impedirá que un vehículo alcance las cinco estrellas.

Una calificación global más exigente

Latin NCAP mantiene sus cuatro áreas clásicas de evaluación: protección de ocupantes adultos; protección infantil; protección a peatones y usuarios vulnerables; y sistemas de asistencia a la seguridad. Pero ahora, con el nuevo protocolo, lograr un buen desempeño en todas ellas será más exigente y uniforme. Incluso defectos en un solo ámbito pueden arruinar el puntaje global, incluso si el vehículo sobresale en los demás.

La revisión busca impulsar en la industria automotriz regional un salto en estándares de seguridad, más allá de las exigencias regulatorias mínimas, promoviendo que la protección activa, pasiva y la asistencia al conductor sean parte del equipamiento básico de los vehículos nuevos.