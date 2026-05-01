Resumen

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Un ejemplo de uso del Accu-Chek SmartGuide a través de un smartphone. (Foto: Roche)
Un ejemplo de uso del Accu-Chek SmartGuide a través de un smartphone. (Foto: Roche)
Por Redacción EC

El monitoreo constante de la glucosa representa uno de los mayores desafíos diarios para los más de 2.5 millones de peruanos que viven con diabetes, según datos del Instituto Nacional de Salud (INS). Mantener un control adecuado del azúcar en la sangre es fundamental para llevar una vida plena y prevenir complicaciones que pueden derivar en enfermedades cardiovasculares, daño nervioso, enfermedad renal, ceguera, amputaciones y problemas de salud mental.

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