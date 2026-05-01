El monitoreo constante de la glucosa representa uno de los mayores desafíos diarios para los más de 2.5 millones de peruanos que viven con diabetes, según datos del Instituto Nacional de Salud (INS). Mantener un control adecuado del azúcar en la sangre es fundamental para llevar una vida plena y prevenir complicaciones que pueden derivar en enfermedades cardiovasculares, daño nervioso, enfermedad renal, ceguera, amputaciones y problemas de salud mental.

En ese sentido, uno de los retos más complejos son los episodios de hipoglucemia nocturna. A pesar de los avances médicos, el sueño profundo impide que los pacientes con diabetes reconozcan a tiempo las caídas bruscas de sus niveles de azúcar. Este es un escenario grave que está vinculado con el “síndrome de muerte en la cama”, responsable de aproximadamente el 5% o 6% de las muertes en personas con diabetes tipo 1 menores de 40 años.

Ante esto, cabe comentar que acaba de llegar al Perú un monitor continuo de glucosa con inteligencia artificial integrada del grupo Roche. Un dispositivo que, mediante el uso de algoritmos predictivos, permite no solo reaccionar, sino prevenir cambios en la glucosa con hasta dos horas de antelación y predecir el riesgo de niveles bajos durante un periodo de 7 horas mientras el paciente duerme.

La hipoglucemia nocturna no solo es un riesgo para la salud, sino también una carga económica que se traduce en más hospitalizaciones, consultas de emergencia, mayor demanda de servicios de salud y pérdida de productividad laboral. Según un estudio de la Universidad de Economía y Negocios de Viena y del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) la diabetes mellitus podría generar un gasto global de hasta 152 billones de dólares hacia el 2050.

La comunidad médica peruana pudo conocer esta tecnología durante la presentación del medidor de glucosa con IA “Accu-Chek Smart Guide”, realizada el pasado jueves 30 de abril en el Hotel Country Club Lima, en San Isidro. El ingreso de este producto al país busca reducir la presión en un sistema sanitario que reporta más de siete mil fallecimientos cada año, según el Ministerio de Salud.

“Los eventos de hipoglucemia están asociados a la alteración de estados de consciencia, convulsiones e incluso la muerte, ante lo cual, contar con un sistema de monitoreo continuo que integra la inteligencia artificial, reduce el riesgo de esas complicaciones y el paciente puede tener un mejor control gracias a la tranquilidad que le genera el saber qué va a pasar con su glucosa en las próximas dos horas a siete horas posteriores, aliviando así la carga de estrés de la enfermedad”, dijo la doctora Ana María Gómez, especialista en endocrinología de la Pontificia Universidad Javeriana y el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, durante la presentación.

Funcionamiento

El dispositivo consta de un sensor resistente al agua que se usa en el brazo por 14 días y envía datos a una aplicación cada 5 minutos. Su gran diferencial son sus tres funciones predictivas, que alivian el miedo y la ansiedad del paciente: