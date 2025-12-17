TCL C8K: un gran televisor con el potencial de jubilar a tu monitor gamer

Un año después de impresionarnos con el TCL C855, la marca china vuelve a sus andadas con su sucesor C8K, un televisor de gama alta con el que parece querer demostrar que puede incursionar en este competitivo mercado a precios relativamente más módicos que sus competidores. Una promesa que cumplen en casi todos los aspectos, y tras probar el TCL C8K (versión 75 pulgadas) por un par de semanas podemos afirmar con confianza que este dispositivo presenta una excelente relación calidad precio, solo mancillada por algunos inconvenientes que no le quitan que esta sea una excelente opción para aquellos en búsqueda de un reemplazo para su televisor.

Especificaciones

Modelo TCL C8K Premium QD-Mini LED 75″ Tamaño de pantalla Con soporte 1658x986x368 mm

Sin soporte 1658x949x51 mm Peso Con soporte 30.4 kg

Sin soporte 28.4 Tipo de pantalla y resolución QD-Mini LED 4K UHD (3840x2160) Tipo de audio Audio by Bang & Olufsen con una potencia de 85W Sistema operativo Google/Android TV 12 Conectores 2 x HDMI 2.1 (40 Gbps)

1 x HDMI 2.0 (18 Gbps)

1 x HDMI 1.4 (eARC/ARC)

2 x USB

1 x Ethernet

1 x CI+ Año de producción 2025 Precio referencial S/. 6,999.00

Diseño

Lo primero que resalta al ver el TCL es el tamaño de sus biseles, que con solo 4 milímetros de ancho presentan la impresión de que la imagen está flotando en el aire sin ningún sostén.

Complementando esta impresión es el hecho de que el televisor es liviano para su tamaño, algo que lo logran debido a que todo su armatoste está hecho de plástico resistente, aunque uno ocultado bajo un acabado metálico para darle una estética más premium. Algo paradójicamente, el C8K no comparte el diseño 100% plano de otros televisores de gama alta - el Samsung QN990F 8K se viene a mi mente- y su parte trasera siendo ligeramente abombada, una concesión necesaria para la inclusión del sistema de sonido y los conectores.

Estos consisten en cuatro puertos HDMI (2 de ellos los más avanzados HDMI 2,1), dos puertos USB, entrada para un cable Ethernet, una salida de audio óptica y un conector coaxial.

El TCL C8K cuenta con entradas HDMI 2.1, USB y más. / Juan Luis Del Campo

Otra mejora estética del modelo de este año está en el control remoto con el que viene el C8K, que si bien sigue siendo principalmente de plástico, ha adquirido una patina metálica que le da una apariencia más sólida y estéticamente agradable. Los botones también se iluminan en la oscuridad, lo que muestra un mayor énfasis en la conveniencia del usuario en esta generación de pantallas.

Lo último que debo notar del diseño es que TCL eligió sabiamente mantener al televisor con un único soporte central en vez de un sistema de dos patas a ambos extremos, una elección acertada porque da más versatilidad a la hora de elegir una mesa donde poner el aparato. En nuestra experiencia, la base es solida y mantiene al televisor balanceado sin problemas, incluso resistiendo algo de fuerza a la hora de movilizar el aparato, dando algo de seguridad de que hay pocas posibilidades de que se caiga espontáneamente.

Imagen

Entramos aquí en el meollo del asunto, ya qué la calidad de un televisor se mide indudablemente por su imagen, algo en lo que el C8K no se queda tan corto. Y es que este televisor utiliza una tecnología denominada QD-Mini LED (Quantum Dot Mini LED), un nombre que parece un trabalenguas que también delata la ambición de TCL por combinar las ventajas del QLED y OLED de calidad de imagen y colores profundos gracias a miles de diminutos LEDs que permiten controlar milimétricamente las imágenes proyectadas. Esto también proporciona al usuario televisores con mayores capacidades de brillo (hasta 4.500 nits), a un precio más moderado y con mayor tiempo de vida útil.

Sobre lo último no podemos hablar mucho tomando en cuenta nuestro tiempo limitado con el televisor, aunque la compañía promete al menos 100 mil horas de vida sin que los colores del televisor se vean afectados. Lo que sí pudimos comprobar es que el C8K alcanza una muy buena resolución de imagen de 4K (3840*2160) y una viveza de colores (97% DCI-P3) que, si bien todavía no se compara al OLED, se acerca lo suficiente con la ventaja adicional de costar menos y durar más.

El C8K muestra una gran viveza de colores, así como profundos negros que se asemejan a lo que podría proporcionar un televisor OLED. / Juan Luis Del Campo

Esto es ayudado por el sistema de retroalimentación empoderado por tecnología de eliminación de halo que controla aún más precisamente la iluminación de cada mini-LED, evitando el llamado ‘blooming’, instancias donde un área muy iluminada de un televisor termina por afectar zonas más oscuras de una escena, lo que lo pone también más cerca al desempeño de un televisor OLED en ese aspecto.

No todas las características del C8K fueron sobresalientes y una en la que salí algo decepcionado fue en sus capacidades antirreflejo. Y es que si bien algunos televisores premium utilizan una capa protectora mate que hacen los reflejos en las pantallas una cosa del pasado a cambio de hacer que las imágenes se vean más opacas, TCL optó en esta ocasión utilizar una nano capa de baja reflexión (0,5% según la compañía) que mantiene el brillo y los colores de su pantalla, un intercambio que si bien da una mejor experiencia visual, también tiene sus desventajas.

Es así que en nuestra experiencia donde colocamos el televisor frente a una fuente de luz como una ventana mostró las limitaciones de la opción antirreflejos del C8K, aunque en defensa del televisor esta dista enormemente de las situaciones ideales para utilizar este aparato y sus pares. Cerrar las persianas durante el día también deja entrever algunos reflejos, sobre todo en escenas oscuras, por lo que un funcionamiento ideal de este televisor requiere al menos el colocarlo en un lugar óptimo de luz - lo recomendable de todos modos - o conseguir unas cortinas para paliar la luz directa.

En escenas más oscuras, se pueden ver algunos reflejos en el televisor si es que está frente a una venta (o fuente de luz potente). / Juan Luis Del Campo

Otra cuestión que notar es que las funciones de escalado de imagen también son promedio, y si bien cualquier contenido 4K se ve como un sueño, el 1080p se ve algo borroso de una manera que no percibimos en otros televisores de Ultra HD.

Sonido

Para el C8K TCL ha reemplazado sus sistemas de sonido Onkyo por los de la marca danesa de alta gama Bang & Olufsen en un sistema de parlantes de 6.2.2 canales con dos parlantes bajos en la parte posterior potenciando su capacidad hasta 90W.

En nuestra experiencia, el C8K presenta un sonido claro y fuerte, con graves profundos y sonoros más que adecuados para musicales como “Wicked” o películas de acción como “Dune”. No reemplaza a un equipo especializado como un ‘soundbar’, pero la diferencia de desempeño es lo suficientemente pequeña para que para la mayoría de personas, salvo aquellas con un oído fino y tendencias melómanas, estas sean ignorables.

El TCL C8K tiene un poderoso sistema de sonido Bang & Olufsen. / Juan Luis Del Campo

Desempeño

La C8K utiliza Google TV como sistema operativo, proporcionando acceso fácil e intuitivo a las principales plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+, Apple TV+ y otras más, así como conveniencias como control de voz y lista curada de recomendaciones basadas en tus actividades previas.

El televisor es también compatible con formatos como Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG para mejorar la calidad de la imagen y Dolby Atmos y DTS Virtual: X en el lado del audio. Además, está certificado como IMAX Enhanced, otorgado a dispositivos que puede ser utilizados como ‘home theaters’ y cuenta además, por primera vez para la marca, con un Filmmaker Mode, especializado en mostrar las películas tal y como el realizador quería al ajustar parámetros como el procesamiento excesivo de las imágenes, eliminando el suavizado de movimiento y reduciendo los fotogramas por segundo a los de la película original.

El televisor no solo se especializa en películas y también cuenta con modos modo deportes, especializado para los frenéticos movimientos de las disciplinas deportivas, el modo ambiente, que transforma el televisor en una especie de cuadro para cuando no lo estés usando y el Modo juego para los aficionados de videojuegos.

La barra de videojuegos te da varias opciones para mejorar tu experiencia de juego. / Juan Luis Del Campo

Es este último el que terminé utilizando más durante mi tiempo con el dispositivo porque, como me di cuenta con el pasar de los días, si bien el C8K es un más que competente televisor para ver películas y series, es en particular una excelente pantalla para jugar videojuegos gracias a la función llamada Maestro de juegos que permite al dispositivo presentar una tasa de refresco de 144Hz con una resolución de 4K o hasta 288Hz con una resolución de 1080p, más que suficiente para cualquier consola moderna y la mayoría de computadoras ‘gamer’ de última generación.

Adicionalmente, el C8K cuenta con una ‘barra gamer’ que activa funciones como un puntero de pistola y la capacidad de hacer ‘zoom’ a ciertas partes de la pantalla. Más importante aún es la inclusión del modo automático de baja latencia (ALLM) que desactiva funciones superfluas del televisor para otorgar la menor latencia entre tus acciones y lo visto en la pantalla, así como el modo VRR para sincronizar automáticamente la tasa de refresco del juego con el del televisor. Adicionalmente cuenta con Dolby Vision Gaming, una función que asegura que los colores se vean vibrantes mientras que los negros sean insondables, un festín para los ojos.

El resultado de esto son sesiones de juego fluidas que no tienen nada que envidiar a un monitor ‘gamer’ moderno, al punto que estaría tentado de reemplazar el mío por uno de estos televisores si es que vinieran en tamaños más manejables.

¿Vale la pena?

Pequeñas molestias aparte, el C8K es una excelente televisión para aquellos dispuestos a pagar por un televisor premium a un precio todavía razonable, sea para ver películas, partidos de fútbol o jugar videojuegos.