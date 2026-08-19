Los AirPods equipados con cámaras utilizarán Visual Intelligence para identificar y registrar el entorno del usuario como se ha desvelado en una demostración en video que recoge una de las novedades de los próximos auriculares de Apple.

Las cámaras de los AirPods transmitirán imágenes de baja resolución a Siri para que el asistente de Inteligencia Artificial (IA) de Apple pueda identificar lo que el usuario ve y registrar información, como explican en MacRumors.

Lo hará con la tecnología Visual Intelligence, que se introdujo en 2024 con los iPhone 16 como una herramienta similar a Google Lens, ya que permite obtener información de objetos y lugares al instante desde la cámara.

El medio especializado localizó en la versión release candidate de macOS Tahoe 26. un video promocional sobre los nuevos auriculares, en el que se puede ver cómo una persona con los AirPods puestos sujeta el libro en alto para que la cámara lo capte.

“Con Visual Intelligence, tu mundo se vuelve guardable. ¿Ves algo que te guste? Solo pídeme que lo guarde para más tarde”, dice la voz en off que se escucha a continuación tras apuntar con la mirada al libro y que anuncia una de las nuevas funciones de los auriculares.

De hecho, según MacRumors, el usuario también recibirá una notificación recordándole que “para obtener la información más precisa sobre las cosas en el entorno, ha de asegurarse de que los AirPods no estén cubiertos”.

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.



This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu — Aaron (@aaronp613) August 18, 2026

El periodista de Bloomberg especializado en Apple, Mark Gurman, sugirió en mayo que los nuevos auriculares podrían lanzarse en septiembre, junto a los nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el esperado plegable iPhone Ultra. Entonces, anticipó también que los AirPods funcionarían en conjunto con la versión renovada de Siri.

No obstante, los nuevos auriculares de Apple se sumarán a las preocupaciones de privacidad que se están generando alrededor de cualquier tipo de ‘gadget’ que lleve una cámara. De hecho, el propio Gurman, en su boletín ‘Power On’, afirmó que es uno de los mayores retos a los que se enfrenta Apple, aunque en referencia a sus gafas inteligentes.