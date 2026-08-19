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Resumen

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Imagen del video de los AirPods de Apple. REMITIDA / HANDOUT por APPLE
Imagen del video de los AirPods de Apple. REMITIDA / HANDOUT por APPLE
/ APPLE
Por Agencia Europa Press

Los AirPods equipados con cámaras utilizarán Visual Intelligence para identificar y registrar el entorno del usuario como se ha desvelado en una demostración en video que recoge una de las novedades de los próximos auriculares de Apple.

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