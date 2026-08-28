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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Han pasado diez años desde que Sony presentó su familia de audífonos 1000X. En 2016 llegaron los MDR-1000X, su gran apuesta para competir en el segmento de auriculares inalámbricos de gama alta con cancelación de ruido. La compañía japonesa rinde ahora tributo a esa línea con los 1000X The Collexion: un modelo de apariencia lujosa, materiales más cuidados y un precio que, como era de esperarse, no tiene piedad con el bolsillo.

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