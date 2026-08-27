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Resumen

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Microsoft se está preparando para la siguiente generación de consolas. (Foto: Ina Fassbender/ AFP)
Microsoft se está preparando para la siguiente generación de consolas. (Foto: Ina Fassbender/ AFP)
/ INA FASSBENDER
Por Agencia Europa Press

Microsoft ha anunciado oficialmente la función ‘disc-to-digital’ para Xbox, que permitirá a los usuarios digitalizar su biblioteca de juegos físicos, como parte del objetivo de la compañía de preservar y prepararse para la próxima generación de consolas Xbox.

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