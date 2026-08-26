Tim Curry se va al espacio (Imagen: Electronic Arts).
Tim Curry se va al espacio (Imagen: Electronic Arts).
Por Redacción EC

El actor británico Tim Curry, recordado por sus papeles en “The Rocky Horror Picture Show”, “Mi pobre angelito 2” y la miniserie “It”, falleció este martes a los 80 años en su casa de Los Ángeles. Su trayectoria también dejó una marca particular en los videojuegos: interpretó a uno de los personajes más memorables de “Command & Conquer: Red Alert 3”.

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