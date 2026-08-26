El actor británico Tim Curry, recordado por sus papeles en “The Rocky Horror Picture Show”, “Mi pobre angelito 2” y la miniserie “It”, falleció este martes a los 80 años en su casa de Los Ángeles. Su trayectoria también dejó una marca particular en los videojuegos: interpretó a uno de los personajes más memorables de “Command & Conquer: Red Alert 3”.

Curry encarnó al premier Anatoly Cherdenko, líder de la Unión Soviética, en este título de estrategia en tiempo real lanzado en 2008. No se trató solo de un trabajo de voz: el actor apareció en las escenas grabadas con actores reales que introducían y acompañaban las misiones de la campaña.

La historia de “Red Alert 3” plantea una realidad alternativa en la que los soviéticos viajan en el tiempo para eliminar a Albert Einstein y cambiar el curso de la historia. Sin embargo, la maniobra crea un nuevo conflicto global entre la Unión Soviética, los Aliados y el Imperio del Sol Naciente.

En medio de una trama deliberadamente exagerada y llena de humor, Curry hizo de Cherdenko un villano carismático, ambicioso y teatral. Su interpretación, junto con la presencia de figuras como J.K. Simmons, George Takei, David Hasselhoff y Peter Stormare, convirtió al juego en uno de los lanzamientos más llamativos de la franquicia.

El actor también participó en otros videojuegos, como “Dragon Age: Origins”, donde dio voz a Arl Eamon Guerrin. Para muchos jugadores, sin embargo, su despedida de Cherdenko rumbo al espacio quedó como una de las escenas más recordadas de “Command & Conquer: Red Alert 3”.