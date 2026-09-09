Apple presentó su nueva oferta de reloj inteligente. (Foto: YouTube)
Apple presentó su nueva oferta de reloj inteligente. (Foto: YouTube)
Por Redacción EC

Hablar de un reloj inteligente necesariamente es hablar de la salud. Sin embargo, Apple en la presentación de su nueva serie de smartwatchs ha señalado que va más allá y su apuesta combina los conceptos de salud y ejercicios con la inteligencia artificial de su sistema Apple Intelligence.

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