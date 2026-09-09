Hablar de un reloj inteligente necesariamente es hablar de la salud. Sin embargo, Apple en la presentación de su nueva serie de smartwatchs ha señalado que va más allá y su apuesta combina los conceptos de salud y ejercicios con la inteligencia artificial de su sistema Apple Intelligence.

Esto se ha notado en la presentación tanto de la serie Apple Watch Series 12 y su Apple Watch Ultra 4, que integran un conjunto de sensores y softwares en el llamado Health Sensing System, que permiten monitorear el estado de salud.

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El primero de estos wearables destaca por su detección de frecuencia cardiaca, que lo hace uno de los más precisos, según la firma de Cupertino. También incluye el control de sueño, de signos vitales mientras se está durmiendo y un sistema de puntuación.

Estas son las características del Apple Watch Series 12. (Imagen: YouTube)

Su diseño lo hace más cómodo para el deporte como correr, manejar bicicleta o el deporte de alta intensidad.

¿Y cómo actúa la inteligencia artificial? La información y puntuación de tu estado de salud es manejado por Apple Intelligence, pero va más allá y da recomendaciones para mejorar tu salud, cada día.

Pero va más allá del smartwatch. Con Apple Intelligence tu reloj se puede convertir en un coach de entrenamiento. Trabaja con tu smartphone y en tiempo real puede proyectar videos e instrucciones de ejercicios.

Estas son las características del Apple Watch Ultra 4. (Imagen: YouTube)

Pero también cuenta con otras novedades. Una de estas es Audio Intelligence, que reconoce sonidos y lo procesa en tiempo real, como sonidos de alarmas. Esto permite emitir señales. Pero también detecta voces y puede traducirlas en texto que puedes leer en la pantalla del dispositivo. Otra novedad es Siri Recap, que permite generar resúmenes automáticos de texto.

Es decir, Apple llega con una nueva serie de funciones para sus wearables. Ambos modelos trabajan con el procesador S11. En cuanto al material, incluyen acabado en cerámica.

El Apple Watch Series 12 su precio en Estados Unidos está desde los 399 dólares. En tanto, el Apple Watch Ultra 4 tiene un precio básico de 799 dólares. Ambos se pueden separar desde hoy y estarían disponibles desde el 18 de setiembre.