Apple incluyó al iPhone X en su lista de productos obsoletos, una decisión que pone fin al servicio oficial de hardware para este modelo en todo el mundo. Sin embargo, esto no significa que los teléfonos dejen de funcionar de forma inmediata.

La compañía considera obsoleto un dispositivo cuando han transcurrido más de siete años desde que dejó de distribuirlo. El iPhone X salió al mercado en noviembre de 2017 y fue retirado del catálogo de ventas en septiembre de 2018. La actualización de la lista fue reportada inicialmente por MacRumors.

Para los usuarios en Perú, la principal consecuencia es que Apple y sus proveedores de servicio autorizados ya no ofrecerán reparaciones ni podrán solicitar piezas oficiales para este equipo. Ante una falla en la pantalla, la batería, las cámaras u otro componente, será necesario recurrir a un servicio técnico independiente, donde la disponibilidad y procedencia de los repuestos puede variar.

La clasificación tampoco implica que el iPhone X vaya a bloquearse o perder repentinamente sus funciones. El equipo podrá continuar realizando llamadas, conectándose a internet y ejecutando aplicaciones mientras estas sigan siendo compatibles y sus componentes se mantengan operativos.

El modelo quedó limitado a iOS 16 y no puede instalar las versiones más recientes del sistema operativo. Aunque Apple todavía ha publicado correcciones de seguridad para esta versión, con el paso del tiempo más aplicaciones podrían dejar de funcionar o exigir un software más nuevo.

Quienes todavía utilicen un iPhone X deberían mantenerlo actualizado, realizar copias de seguridad frecuentes y evaluar un cambio si dependen del equipo para operaciones bancarias, trabajo o almacenamiento de información importante. El dispositivo marcó un punto de inflexión para Apple al introducir Face ID, la pantalla OLED y un diseño sin botón de inicio que definió a las siguientes generaciones del iPhone.