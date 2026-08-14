El iPhone X salió al mercado en noviembre de 2017.
El iPhone X salió al mercado en noviembre de 2017.
Por Redacción EC

Apple incluyó al iPhone X en su lista de productos obsoletos, una decisión que pone fin al servicio oficial de hardware para este modelo en todo el mundo. Sin embargo, esto no significa que los teléfonos dejen de funcionar de forma inmediata.

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