En los últimos meses, los seguidores de “Jujutsu Kaisen” se han preguntado constantemente por el estado de salud de Gege Akutami, su creador, luego de que el manga finalizara en septiembre del 2024 y se revelara que el artista se tomaría un descanso indefinido. Pero, ¿qué se sabe sobre su condición médica actual? Pues, en esta nota, te cuento lo que se ha hecho público al respecto.

Vale precisar que “Jujutsu Kaisen” se centra en Yuji Itadori, un joven que entrena como hechicero y explora el violento mundo de las maldiciones.

Y es que, luego de tragar un dedo maldito para salvar a alguien de su clase, Ryomen Sukuna, un poderoso hechicero malvado conocido como el Rey de las Maldiciones, empieza a vivir en su alma.

¿DE QUÉ ENFERMÓ GEGE AKUTAMI, EL CREADOR DE “JUJUTSU KAISEN”?

De acuerdo con ComicBook, durante la serialización de “Jujutsu Kaisen”, el mangaka Gege Akutami enfrentó problemas de salud importantes producto del desgaste físico y mental que suponía el ritmo semanal de la publicación.

Cabe resaltar que el propio autor señaló que “su salud se desmoronó” en esta etapa, lo que provocó varias interrupciones en la obra.

Y si bien no se reveló ningún diagnóstico oficial, portales como Espinof señalan que el artista tuvo que ser hospitalizado y someterse a una apendicectomía (cirugía para extraer el apéndice) en medio de estos problemas.

¿CÓMO MEJORÓ LA SALUD DE GEGE AKUTAMI?

Afortunadamente, la situación mejoró cuando Eiichiro Oda, creador de “One Piece”, intervino y le recomendó a Akutami un hospital en el que pudo recibir tratamiento adecuado.

Gracias a esta ayuda, Gege Akutami logró recuperarse lo suficiente como para terminar la historia que ha fascinado a tantas personas alrededor del mundo.

GEGE AKUTAMI EN LA ACTUALIDAD

Tras el final de “Jujutsu Kaisen”, Gege Akutami expresó su deseo de descansar y priorizar su salud antes de iniciar un nuevo proyecto.

Sin embargo, ha tenido la oportunidad de colaborar con las ilustraciones especiales para el juego de cartas de “One Piece”, como un gesto de agradecimiento a Oda.

Al parecer, el autor no tiene planes inmediatos de volver a una serialización semanal, por lo que más de uno se alegrará al saber que -probablemente- ha elegido el camino del autocuidado.

