“Jujutsu Kaisen: Ejecución”: nuevo tráiler oficial y fecha de estreno

Crunchyroll ha revelado el nuevo tráiler oficial de “Jujutsu Kaisen: Ejecución”, la nueva película basada en el exitoso manga y anime creado por Gege Akutami. Este largometraje promete convertirse en uno de los eventos cinematográficos más esperados del año para los fans del shonen, al adaptar por primera vez en cines el arco del Incidente de Shibuya, una de las batallas más intensas, trágicas y decisivas de la historia de la serie.

El estreno está programado para el 20 de noviembre de 2025, con proyecciones confirmadas en México, Brasil y otros países de América Latina, incluyendo Perú.

Tráiler oficial

El tráiler ofrece imágenes llenas de acción y emoción, mostrando el caos desatado en las calles de Shibuya durante la noche de Halloween. En el avance se puede ver al poderoso Satoru Gojo enfrentando a una coalición de maldiciones y hechiceros que buscan sellarlo, mientras Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki se preparan para luchar por la supervivencia de miles de inocentes atrapados en el área.

Además, la cinta conectará directamente con los sucesos que dan inicio al Culling Game, el mortal torneo de hechiceros que marcará el rumbo de la tercera temporada del anime.

Sinopsis oficial

Un velo desciende repentinamente sobre la concurrida zona de Shibuya en pleno Halloween, atrapando a incontables civiles en su interior. Satoru Gojo, el hechicero jujutsu más poderoso, entra en medio del caos. Pero lo esperan usuarios de maldiciones y espíritus que conspiran para sellarlo.

Yuji Itadori, acompañado de sus compañeros y otros hechiceros jujutsu de alto nivel, se adentra en un enfrentamiento sin precedentes: el Incidente de Shibuya.

Tras los devastadores acontecimientos, diez colonias en Japón se transforman en nidos de maldiciones, en un plan orquestado por Noritoshi Kamo, el hechicero más perverso de la historia. Con el inicio del Culling Game, el hechicero de Grado Especial Yuta Okkotsu es asignado para ejecutar a Yuji por sus presuntos crímenes.

La desesperada confrontación entre los dos estudiantes más queridos de Satoru Gojo llegará a la pantalla grande con un adelanto exclusivo del inicio de la temporada 3.

Ficha técnica