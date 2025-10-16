Un éxito de Netflix pone a todos a hablar: tras el furor de “Caramelo”, millones se preguntan si los perros pueden presentir la enfermedad de sus humanos. Aquí desglosamos lo que sí confirma la ciencia sobre el instinto canino y lo que es pura licencia dramática, con claves para entender por qué algunos caninos parecen “adelantarse” a los diagnósticos.

La película brasileña “Caramelo” sigue a Pedro, un joven chef con un tumor cerebral, y a su perro mestizo de pelaje miel, símbolo del “vira-lata caramelo”, que se convierte en apoyo incondicional. El filme conmueve por el lazo humano-animal y abre una conversación real: más allá de la ficción, ¿qué tanto pueden percibir los canes cambios físicos y emocionales en sus cuidadores?

¿LOS PERROS PUEDEN DETECTAR ENFERMEDADES CON SU OLFATO?

Sí, con entrenamiento adecuado algunos perros identifican compuestos químicos asociados a enfermedades. Tienen alrededor de 300 millones de receptores olfativos (frente a 6 millones en humanos) y son capaces de distinguir cambios sutiles en sudor, aliento u orina. Equipos caninos han mostrado detección de ciertos cánceres, hipoglucemias en personas con diabetes y señales relacionadas con Parkinson, al reconocer “huellas” olorosas específicas. Aun así, su habilidad no reemplaza pruebas clínicas: los resultados dependen del protocolo, del perro y del tipo de biomarcador.

¿Qué muestra “Caramelo”?

El vínculo en “Caramelo” refleja algo real: los perros leen nuestro estado más allá del olfato. Observan rutina, postura, tono de voz y hasta feromonas humanas asociadas a dolor o miedo. Por eso, sin entrenamiento, pueden volverse más protectores, seguir más de cerca a su persona o acostarse sobre el pecho cuando notan malestar.

SEÑALES PARA OBSERVAR EN CASA

Se pega a ti de forma inusual o no te pierde de vista.

Cambia sus horas de sueño para “vigilarte”.

Olfatea de manera insistente una zona del cuerpo.

Muestra alerta o inquietud cuando tienes mareos, dolor o fatiga.

