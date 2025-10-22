Jorge Sánchez, un joven artista de Magdalena del Mar, se presentó la noche del martes 21 de octubre en ‘Yo Soy’, ‘reality’ emitido por Latina TV, sorprendiendo al jurado con su interpretación del cantautor peruano Pelo Madueño.

Sánchez, caracterizado con el atuendo del autor de ‘Mala sangre’ y a pesar de su corta edad, ejecutó los temas ‘La peor de las guerras’ y ‘Aldina’ , logrando un parecido vocal que Carlos Alcántara , impactado, celebró con emoción.

A su vez, el actor y comediante, quien es amigo cercano del artista original, resaltó la similitud en la voz, aunque instó al imitador a mejorar su presencia escénica, pues según dijo “Pelo es una bestia en el escenario”.

El popular Cachín también recordó su cercanía con Madueño, destacando su colaboración en varias producciones, entre ellas la icónica serie de televisión 'Pataclaun’, cuya canción de introducción, “Tres fantasmas”, fue compuesta por el rockero.

Jorge Sánchez se presentó en Yo Soy imitando a Pelo Madueño

Tras la primera presentación, la jurado Jely Reátegui le solicitó a Sánchez que incrementara la energía de su performance.

Por su parte, el joven concursante, quien reveló haber descubierto la música de Madueño durante la pandemia gracias a su padre, manifestó que ya contaba con experiencia en el programa de años anteriores, y que esta vez “dará el todo por el todo” para ganar.

Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Daniela Darcourt quedaron sorprendidos con Jorge Sánchez por el parecido de su voz con el de Pelo Madueño

Luego de su segunda interpretación, los jurados, entre ellos también Daniela Darcourt , le otorgaron un “sí” unánime. Sin embargo, la salsera le recomendó “mejorar el uso de la guitarra y potenciar su técnica vocal”, dándole el pase a la siguiente etapa del concurso.

Aunque Jorge afirmó ser el primer imitador de Pelo Madueño, esta declaración no fue del todo precisa, ya que en 2019 otro participante, Henry Joseph, también lo imitó, llegando a postularse hasta en tres ocasiones.