La Tigresa del Oriente adelantó su celebración por Halloween con un peculiar proyecto. Fiel a su estilo, el popular personaje se ha viralizado en redes sociales tras protagonizar su propia versión de “Thiller”, icónico tema de Michael Jackson.

A través de sus redes sociales, Judith Bustos, nombre real de la artista, compartió un adelanto del cover que realizó del videoclip de “Thriller”, con la dirección creativa general de Tito Silva.

En el video publicado en Instagram, la Tigresa del Oriente no solo aparece personificada como un zombie protagonista del videoclip de Michael Jackson, sino también entonando una versión traducida del tema.

La Tigresa del Oriente se renueva y presenta su propia versión de “Thriller”. (Foto: Captura de video)

“¡Estoy bien THRILLER! Cover en español de Michael Jackson – Thriller”, escribió el popular personaje en su post, el cual fue celebrado por sus seguidores.

En el video, la Tigresa del Oriente aparece vestida con un atuendo similar al que uso Michael Jackson en el videoclip de Thriller. La acompañan los bailarines Marco Cuba, Katherine Lima, Eddy Nelson, Sergio Álvarez y Bryan Montoya.

En poco tiempo, el video se ha viralizado en redes sociales y muestra una combinación entre el estilo del videoclip original de Michael Jackson con toques de la Tigresa del Oriente como sus detalles felinos, maquillaje brillante y su inconfundible voz.