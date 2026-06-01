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“Me caigo de risa” estrena en la televisión peruana: Esto es todo lo que debes saber del programa. (Foto: Instagram / @mecaigoderisa.pe)
“Me caigo de risa” estrena en la televisión peruana: Esto es todo lo que debes saber del programa. (Foto: Instagram / @mecaigoderisa.pe)
Por Redacción EC

La televisión peruana suma una nueva apuesta de entretenimiento con el estreno de “Me caigo de risa”, el exitoso formato internacional de comedia e improvisación que llegará a las pantallas de Latina. El programa reunirá a reconocidas figuras del espectáculo nacional en una serie de juegos, retos y dinámicas cargadas de humor.

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