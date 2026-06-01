La televisión peruana suma una nueva apuesta de entretenimiento con el estreno de “Me caigo de risa”, el exitoso formato internacional de comedia e improvisación que llegará a las pantallas de Latina. El programa reunirá a reconocidas figuras del espectáculo nacional en una serie de juegos, retos y dinámicas cargadas de humor.
La televisión peruana suma una nueva apuesta de entretenimiento con el estreno de “Me caigo de risa”, el exitoso formato internacional de comedia e improvisación que llegará a las pantallas de Latina. El programa reunirá a reconocidas figuras del espectáculo nacional en una serie de juegos, retos y dinámicas cargadas de humor.
Uno de los principales atractivos del estreno será el retorno de José Peláez a la televisión. Elconductor aseguró sentirse entusiasmado con el proyecto y destacó que las grabaciones han estado marcadas por la diversión y el compañerismo. A continuación, todos los detalles del estreno del programa.
“Me caigo de risa” se estrenará este lunes 1 de junio de 2026 a las 9 p.m. a través de Latina Televisión. El canal confirmó que el espacio formará parte de su programación estelar y buscará conquistar al público con una propuesta familiar basada en la diversión y la espontaneidad.
El elenco principal estará conformado por 12 figuras del entretenimiento peruano. Ellos son los participantes:
Korina Rivadeneira
Renzo Schuller
Lita Pezo
Angie Arizaga
César Ritter
Rodrigo Sánchez Patiño
Manuel Gold
Emilram Cossío
Alicia Mercado
Eduardo Romay
Julio Díaz
Luciana Arispe
¿Cuál es el formato del programa?
“Me caigo de risa” es un exitoso formato internacional de origen francés que combina improvisación, desafíos físicos, juegos de agilidad mental y pruebas cómicas. Los participantes deberán enfrentarse a diversas dinámicas donde las caídas, las bromas y las situaciones inesperadas serán parte del espectáculo.
Cabe resaltar que “Me caigo de risa” asumirá el lugar dejado por “Yo soy grandes batallas”, cuya final se llevó a cabo el pasado 30 de mayo y tuvo como ganador al imitador de Raphael, quien se llevó el trofeo del programa y el premio de S/20,000.
Ahora, el estreno de “Me caigo de risa” no solo marcará el regreso de José Peláez a la conducción, sino también la incorporación de un formato internacional a la parrilla de Latina Televisión. Se espera que repita el éxito que ha tenido el programa en México, donde los participantes combinan su capacidad para improvisar y su disposición para enfrentar retos físicos y cómicos.
El video aborda las conductas de Cristian Domínguez, menciona comentarios impropios de alumnos y su participación en América Hoy. También incluye una referencia a la relación entre lo personal y lo laboral, con un tono de conversación informal.