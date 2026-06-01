La televisión peruana suma una nueva apuesta de entretenimiento con el estreno de “Me caigo de risa”, el exitoso formato internacional de comedia e improvisación que llegará a las pantallas de Latina. El programa reunirá a reconocidas figuras del espectáculo nacional en una serie de juegos, retos y dinámicas cargadas de humor.

Uno de los principales atractivos del estreno será el retorno de José Peláez a la televisión. El conductor aseguró sentirse entusiasmado con el proyecto y destacó que las grabaciones han estado marcadas por la diversión y el compañerismo. A continuación, todos los detalles del estreno del programa.

¿Cuándo se estrena y dónde ver?

“Me caigo de risa” se estrenará este lunes 1 de junio de 2026 a las 9 p.m. a través de Latina Televisión. El canal confirmó que el espacio formará parte de su programación estelar y buscará conquistar al público con una propuesta familiar basada en la diversión y la espontaneidad.

¿Quiénes participan?

El elenco principal estará conformado por 12 figuras del entretenimiento peruano. Ellos son los participantes:

Korina Rivadeneira

Renzo Schuller

Lita Pezo

Angie Arizaga

César Ritter

Rodrigo Sánchez Patiño

Manuel Gold

Emilram Cossío

Alicia Mercado

Eduardo Romay

Julio Díaz

Luciana Arispe

¿Cuál es el formato del programa?

“Me caigo de risa” es un exitoso formato internacional de origen francés que combina improvisación, desafíos físicos, juegos de agilidad mental y pruebas cómicas. Los participantes deberán enfrentarse a diversas dinámicas donde las caídas, las bromas y las situaciones inesperadas serán parte del espectáculo.

Cabe resaltar que “Me caigo de risa” asumirá el lugar dejado por “Yo soy grandes batallas”, cuya final se llevó a cabo el pasado 30 de mayo y tuvo como ganador al imitador de Raphael, quien se llevó el trofeo del programa y el premio de S/20,000.

Todavía no se conoce la fecha de estreno del programa | Foto: Facebook

Ahora, el estreno de “Me caigo de risa” no solo marcará el regreso de José Peláez a la conducción, sino también la incorporación de un formato internacional a la parrilla de Latina Televisión. Se espera que repita el éxito que ha tenido el programa en México, donde los participantes combinan su capacidad para improvisar y su disposición para enfrentar retos físicos y cómicos.