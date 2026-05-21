Resumen
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Latina TV anunció a los 12 integrantes que formarán parte de “Me caigo de risa”, el nuevo programa de entretenimiento que marcará el regreso del conductor José Peláez a la pantalla chica mediante un formato internacional enfocado en juegos y dinámicas de improvisación.
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