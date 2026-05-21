Latina TV anunció a los 12 integrantes que formarán parte de “Me caigo de risa”, el nuevo programa de entretenimiento que marcará el regreso del conductor José Peláez a la pantalla chica mediante un formato internacional enfocado en juegos y dinámicas de improvisación.

El elenco está conformado por los actores César Ritter, Rodrigo Sánchez Patiño, Manuel Gold, Emilram Cossio y Alicia Mercado, así como el conductor Renzo Schuller.

A ellos se les unen la cantantes Lita Pezo y la actriz Luciana Arispe, las modelos Korina Rivadeneira y Angie Arizaga, el deportista Eduardo Romay junto al improvisador Julio Díaz.

La producción de Latina TV indicó que la propuesta televisiva busca combinar el entretenimiento, la espontaneidad y el talento en un espacio diseñado para el consumo familiar.

Todavía no se conoce la fecha de estreno para este nuevo programa.

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