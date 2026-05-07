Latina TV confirmó el regreso del conductor José Peláez a la pantalla chica mediante el lanzamiento del primer video promocional de “Me caigo de risa”, una adaptación peruana del formato de humor que será producida en colaboración con Rayo en la Botella.

El anuncio se realizó a través de un clip donde el comunicador aparece dentro de una caja en el almacén del canal, sugiriendo que ha permanecido “guardado” por un tiempo antes de ser trasladado al set de grabaciones.

La propuesta televisiva se basa en dinámicas de improvisación, juegos de agilidad mental y retos escénicos realizados por un elenco de diversas personalidades que serán reveladas próximamente.

“Estoy muy feliz de estar de vuelta y me siento muy afortunado de tener una nueva oportunidad para entrar a los hogares de las familias peruanas”, señaló el presentador respecto al nuevo proyecto.

Asimismo, el conductor explicó que la producción es el resultado de meses de trabajo conjunto entre el canal y la productora responsable de programas como “El Gran Chef Famosos”.

“Me caigo de risa” todavía no cuenta con una fecha de estreno oficial, pero Latina Televisión ha indicado que su lanzamiento se producirá en el corto plazo como parte de su renovada oferta.