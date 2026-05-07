Resumen

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La propuesta del programa se basa en una dinámica de juegos escénicos e improvisación | Foto: Difusión
La propuesta del programa se basa en una dinámica de juegos escénicos e improvisación | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Latina TV confirmó el regreso del conductor José Peláez a la pantalla chica mediante el lanzamiento del primer video promocional de “Me caigo de risa”, una adaptación peruana del formato de humor que será producida en colaboración con Rayo en la Botella.

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