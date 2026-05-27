La gala del 26 de mayo de La granja VIP estuvo marcada por un fuerte enfrentamiento entre la conductora Ethel Pozo y el cantante Paul Michael, luego de que la producción anunciara una sanción contra el integrante de Combinación de La Habana.

El conflicto surgió después de que el artista se negara a dormir en la suite del capataz junto a Samahara Lobatón, quien había ganado un reto y lo eligió para acompañarla como parte de las dinámicas del reality.

Durante la transmisión en vivo, Paul Michael cuestionó la coherencia de la sanción y señaló que, según su versión, la hija de Melissa Klug tampoco habría cumplido anteriormente con esa regla. El cantante sostuvo que la medida aplicada en su contra era injusta y acusó un presunto favoritismo dentro del programa.

La discusión obligó a Ethel Pozo a intervenir para intentar recuperar el control del espacio televisivo. La conductora explicó que, de acuerdo con la programación de guardias, esa era la primera noche en la que Samahara ejercía como capataz y, por lo tanto, Paul Michael debía cumplir con la norma establecida para el 26 de mayo.

Sin embargo, el integrante del Team Reales insistió en que no dormiría en la suite “ningún día de la semana” , lo que elevó aún más la tensión en el set. Frente a ello, la conductora respondió de manera tajante: “Perfecto, lo sé. Por eso te voy a sancionar” .

En medio del intercambio, otros participantes intentaron intervenir, situación que llevó a Pozo a pedir orden en repetidas ocasiones. “Pamela, no, por favor, no te metas, Pamela, porque estoy hablando con Paul”, expresó durante la discusión.

Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel reclamó respeto para continuar con la conducción del programa. “¿Me permites continuar como conductora o no?” , dijo visiblemente incómoda.

El momento culminó con otra frase de la presentadora que reflejó el tono del enfrentamiento: “Perfecto. ¡Así demostramos nuestra educación!” .

La diferencia en la interpretación de las reglas y el reclamo de favoritismo por parte del cantante terminaron convirtiendo el incidente en uno de los episodios más comentados de la semana dentro del reality emitido por Panamericana Televisión.

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