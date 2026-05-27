Resumen

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El enfrentamiento entre Ethel Pozo y Paul Michael marca la gala de “La granja VIP”. (Foto: Captura de YT/La Granja Vip)
El enfrentamiento entre Ethel Pozo y Paul Michael marca la gala de “La granja VIP”. (Foto: Captura de YT/La Granja Vip)
Por Redacción EC

La gala del 26 de mayo de La granja VIP estuvo marcada por un fuerte enfrentamiento entre la conductora Ethel Pozo y el cantante Paul Michael, luego de que la producción anunciara una sanción contra el integrante de Combinación de La Habana.

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