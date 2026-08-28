La telenovela “Señora del destino”, realizada por Del Barrio Producciones y transmitida en América Televisión, alcanzó su episodio número 100 en la franja nocturna, con el protagónico de Jimena Lindo.

La historia es una adaptación del formato brasileño original de Globo y sigue el argumento de Mercedes, personaje a cargo de Lindo, enfocado en dar con el paradero de la hija que le fue sustraída en el pasado.

Este centésimo capítulo marca el inicio del desenlace de los conflictos principales entre los protagonistas de la trama.

“Hemos llegado a los 100 capítulos, gracias por seguir nuestra historia y quedan muchas más sorpresas, así que no crean que hemos terminado”, declaró la actriz, quien comparte roles con Magdyel Ugaz, Óscar López Arias y otros.

La ficción se mantiene en su horario regular de lunes a viernes, tras la emisión de “Al fondo hay sitio”.