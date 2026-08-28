La producción está basada en una historia original de Globo de Brasil y ha sido llevada a la televisión peruana por Del Barrio Producciones | Foto: Difusión
La producción está basada en una historia original de Globo de Brasil y ha sido llevada a la televisión peruana por Del Barrio Producciones | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La telenovela “Señora del destino”, realizada por Del Barrio Producciones y transmitida en América Televisión, alcanzó su episodio número 100 en la franja nocturna, con el protagónico de Jimena Lindo.

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