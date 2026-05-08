Por Redacción EC

Actualmente, la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco es una de las más mediáticas de la farándula peruana. Desde el inicio de su romance en 2020 y, con el tiempo, lograron consolidar una relación seria que incluyó una pedida de matrimonio y el nacimiento de una hija. No obstante, a lo largo de estos meses, su historia estuvo marcada por altibajos, con episodios de discordia, rumores de infidelidad y separaciones. En ese contexto, ambos se encuentran una vez más en el ojo de la tormenta debido a una supuesta crisis de pareja que enfrentan en los últimos días. Estas especulaciones se originaron a partir de una serie de publicaciones en redes sociales tanto de la chalaca como del futbolista, lo que generó la reacción de Magaly Medina, quien decidió enviarle un fuerte mensaje. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.