Actualmente, la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco es una de las más mediáticas de la farándula peruana. Desde el inicio de su romance en 2020 y, con el tiempo, lograron consolidar una relación seria que incluyó una pedida de matrimonio y el nacimiento de una hija. No obstante, a lo largo de estos meses, su historia estuvo marcada por altibajos, con episodios de discordia, rumores de infidelidad y separaciones. En ese contexto, ambos se encuentran una vez más en el ojo de la tormenta debido a una supuesta crisis de pareja que enfrentan en los últimos días. Estas especulaciones se originaron a partir de una serie de publicaciones en redes sociales tanto de la chalaca como del futbolista, lo que generó la reacción de Magaly Medina, quien decidió enviarle un fuerte mensaje. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MENSAJE ENVIÓ MAGALY MEDINA A MELISSA KLUG TRAS SUPUESTA CRISIS CON JESÚS BARCO?

Durante los últimos días, Melissa Klug y Jesús Barco han publicado en sus redes sociales oficiales una serie de mensajes reflexivos que han despertado la curiosidad de muchos, ante la posibilidad de que la pareja esté enfrentando una nueva crisis. Esto ha generado la crítica de Magaly Medina, quien no dudó en enviarle un fuerte mensaje a la chalaca y cuestionar la actitud del futbolista. La conductora de televisión sostuvo que la empresaria debería alejarse del padre de su última hija si siente que la relación ya no tiene futuro, argumentando que le falta madurez emocional. Así, la ‘Urraca’ avaló la experiencia de la ‘Blanca de Chucuito’ para la toma de mejores decisiones en su vida personal.

“Pero hazlo pues Melissa. Si ves que eso ya es tóxico, si eso ya ves que no avanza, si el hombre no funciona por sí mismo, no ves futuro con él, lo mejor es alejarse. Es un chico que seguro necesita crecer, los hombres tardan en tener madurez emocional. Ella es una mujer que ha vivido, tiene hijos grandes y perder de repente su tiempo con alguien que la madurez todavía le tardará… hay que tener paciencia… yo digo por qué las mujeres tienen tanta paciencia... ¿Por qué nos martirizamos de ser madres ideales? Somos mujeres que en la vida podemos serlo todo”, dijo Medina en su programa.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE LA VIDA PÚBLICA DE MELISSA KLUG?

En una edición de ‘La granja VIP’, Samahara Lobatón decidió sincerarse con sus compañeros del equipo ‘Las Víboras’, donde no dudó en halagar a su madre, Melissa Klug. De acuerdo con la joven influencer, lamenta la eliminación de su progenitora del reality, pero se siente tranquila porque esta le prometió que cuidará de sus pequeños hijos. Además, aprovechó en dejar en claro que la salida de la ‘Blanca de Chucuito’ del programa le resulta beneficioso debido a que no podrá manchar su imagen pública, argumentando que no tiene polémicas con nadie y lleva una vida “correcta”. “No quería que mi mamá se exponga de una manera mala porque mi mamá es súper correcta. Su imagen televisiva es correcta, no tiene escándalos, es correcta no quería que se manchara por este reality”, sostuvo. Tras sus declaraciones, los internautas han puesto en cuestionamiento lo dicho por Lobatón, asegurando que vive en una realidad distinta.