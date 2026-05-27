Luego de que Laura Spoya confirmara su romance con Sebastián Gálvez, con quien había sido vinculada desde hace varios meses, el empresario mexicano Brian Rullan exigió acelerar los trámites de divorcio, pues aseguró que también desea iniciar una nueva relación y que ha perdido el respeto hacia la madre de sus hijos.

“Obvio estoy esperando que ella vaya a firmar a Acapulco... Solo quiero que firme para salir con mujeres a futuro”, manifestó el empresario en la conversación difundida por el espacio de espectáculos, dijo Rullan en declaraciones para ‘Magaly TV’.

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Tras ello, al ser consultado por los sentimientos que guarda hacia la ex Miss Perú, se mostró distante, indicando que siente “lástima por ella” y que, “perdió mi respeto hace mucho”.

Por su parte, el programa también buscó la versión de Laura Spoya, quien evitó responder a los calificativos de su aún esposo, defendió la reserva de los trámites legales, asegurando que nunca los expondrán públicamente.

“Él puede rehacer su vida así como yo estoy haciendo la mía, sin afectarse ni él ni yo, por los dos lados”, aseguró Spoya frente a las cámaras.

Pese a que lo negaron en el pasado, Laura Spoya y Sebastián Gálvez fueron captados juntos en la fachada de un conocido restaurante por ‘Amor y fuego’. Lejos de ocultarse, la modelo confirmó que está conociendo al joven de 29 años y aseguró que ambos están dejando que las cosas fluyan.

“Cuando uno sale por primera vez con alguien, tienes que ver si va a fluir, si va a funcionar o no”, comentó Spoya sobre la posibilidad de iniciar una relación con Gálvez. Por su parte, el joven no dudó en elogiarla: “Es una mujer increíble, fascinante. Cada día descubro más de ella y eso es lo que me gusta”.

Sebastián Gálvez, colágeno de Laura Spoya, se muestra 'templadazo' de ella y confirma que le gusta.

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