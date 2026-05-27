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El empresario mexicano señaló que, al igual que Laura, él también espera encontrar una nueva pareja. | Foto: Archivo / Composición EC
El empresario mexicano señaló que, al igual que Laura, él también espera encontrar una nueva pareja. | Foto: Archivo / Composición EC
Por Redacción EC

Luego de que Laura Spoya confirmara su romance con Sebastián Gálvez, con quien había sido vinculada desde hace varios meses, el empresario mexicano Brian Rullan exigió acelerar los trámites de divorcio, pues aseguró que también desea iniciar una nueva relación y que ha perdido el respeto hacia la madre de sus hijos.

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