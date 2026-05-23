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En 2010, a Marcovich médicos le detectaron un tumor cerebral y entró a cirugía y en 2022 fue diagnosticado con cáncer de próstata. | Foto: Instagram (@alejandro_marcovich)
En 2010, a Marcovich médicos le detectaron un tumor cerebral y entró a cirugía y en 2022 fue diagnosticado con cáncer de próstata. | Foto: Instagram (@alejandro_marcovich)
Por Agencia EFE

El exguitarrista de la banda mexicana de rock, Caifanes, Alejandro Marcovich, de 65 años, se encuentra en estado de coma tras sufrir un derrame cerebral la noche del pasado martes, informaron este viernes sus familiares.

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