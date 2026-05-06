La modelo y conductora Laura Spoya fue captada en una discoteca de Miraflores junto al influencer Sebastián Gálvez, en imágenes difundidas por el programa Magaly TV La Firme, lo que reavivó las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

El reportaje, emitido el último fin de semana, muestra a Spoya y Gálvez conversando de manera cercana y compartiendo dentro del local nocturno durante la madrugada del sábado 3 de mayo. La aparición pública ocurre semanas después de que la exMiss Perú asegurara que se encontraba soltera y sin intenciones de formalizar una relación.

Según el informe televisivo, la integrante del pódcast La Manada asistió inicialmente a un concierto en Magdalena antes de trasladarse al establecimiento en Miraflores, donde más tarde fue vista en compañía del influencer. En las imágenes, ambos se muestran en actitud de confianza, lo que alimentó nuevamente los rumores.

Además, Gálvez publicó en sus redes sociales una fotografía desde la discoteca esa misma noche, confirmando su presencia en el lugar.

Consultado por el programa sobre una imagen en la que aparecería junto a Spoya en una situación cercana, el influencer negó cualquier vínculo sentimental. “Qué raro, debe ser IA” , respondió en un primer momento. Ante la insistencia del reportero, quien señaló que parecían estar “casi dándose un beso”, Gálvez calificó esa versión como “imposible”.

El joven también descartó haber retomado una relación con la conductora. “No. Y los que dicen relación son ustedes. Somos amigos y todo bien. Ya déjenla tranquila”, agregó.

Por su parte, la conductora Magaly Medina indicó que consultó a un especialista en inteligencia artificial para verificar la autenticidad de la imagen difundida. Según sostuvo, el análisis determinó que la fotografía es “93% real”, al evaluar elementos como la luz y el movimiento de la cámara.

Hasta el momento, Laura Spoya no se ha pronunciado públicamente sobre las imágenes ni las declaraciones del influencer.