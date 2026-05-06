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Ampay de Laura Spoya con influencer Sebastián Gálvez genera polémica en TV. (Foto: Composición)
Ampay de Laura Spoya con influencer Sebastián Gálvez genera polémica en TV. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

La modelo y conductora Laura Spoya fue captada en una discoteca de Miraflores junto al influencer Sebastián Gálvez, en imágenes difundidas por el programa Magaly TV La Firme, lo que reavivó las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

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