Escuchar
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Resumen

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Por más de cinco años, Adal Ramones no podía ver un clóset cerrado. No era una manía menor, sino la huella de un secuestro que lo dejó inmóvil, vendado y encerrado en un armario. Si la revista “Selecciones” de México no hubiera publicado un artículo sobre cómo sobrevivir a esa situación, hoy quizá no tendría respuestas. Fingió que podía sufrir un infarto en cualquier momento para generar urgencia. Luego hizo lo único posible: escuchar. Una fiesta cercana con una banda que anunciaba su nombre, un vigilante dudando entre dos tiendas, el sonido de una Harley Davidson, puertas metálicas abriéndose tras una campana. Esos fragmentos, reconstruidos después del pago, ayudaron a dar con los responsables.

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Saltar Intro | Tráiler de "Cuarentones". (Fuente: Netflix)

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