Transcurrían los primeros años de vida del cable en el Perú, entre fines de la década del noventa e inicios del siglo nuevo, cuando un programa mexicano de entretenimiento llamado “Otro rollo”, emitido los sábados por la noche, dejaba alucinados a los televidentes locales acostumbrados a niveles de creatividad y producción televisiva nacional bastante más modestos. Se componía de varias horas de entrevistas a celebridades, sketches, musicales y más. Sin embargo, eran los primeros 60 minutos la clave y el corazón del formato. En ellos, el regiomontano Adalberto Javier Ramones Martínez desarrollaba con maestría monólogos de humor poco antes vistos en las pantallas de América Latina. Así se consagró, sin duda, como uno de los pioneros del ‘stand up’ en castellano, título que honra en la actualidad al seguir llenando teatros con sus unipersonales. “Pinches redes sociales’, de hecho, es el que trae a Lima este 14 y 15 de agosto y por el que habló con Somos. Además, claro, de lo que piensa del humor hoy y de sus próximos proyectos.

¿Cómo te gusta más el mundo, con o sin redes sociales?

Definitivamente, sin redes. Yo veo mis fotos de joven y estamos todos platicando. Así eran las fiestas, las comidas. Estábamos presentes con las personas que compartíamos tiempo y espacio. Nadie estaba distraído con los celulares como ahora. Obviamente, hay muchas cosas buenas de las redes: podemos contactar con gente que no vemos en persona normalmente. Sin embargo, si lo ponemos en una balanza, gana lo perjudiciales que pueden ser. Ahora, al final de cuentas, lo que opine yo no importa, pero para el comediante todo lo que se deriva de eso es una mina de oro.

¿Cuánto te ha costado aceptarlas?

No mucho porque las uso poco. De repente estoy en la playa con mi hijo, el menor, que ya empezó a gatear, y lo comparto porque a los seguidores les gusta saber un poco de uno. Suelto como estampitas de mi vida, pero las uso lo básico.

Ramones volverá a ser Scrooge en “Un cuento de Navidad, el musical” que se pondrá en la Ciudad de México el próximo diciembre. / Medios y Media

¿Cuán complicado se hace el proceso de creación de guiones para tus monólogos hoy que reina la cultura de la cancelación?

A pesar de que no puedes hablar de ciertos temas, yo no batallo para crear comedia. Como comediante tú tienes un pasaporte para hablar de ciertas cosas que es burlarte de ti primero. Porque eso nos pone a todos en el mismo plano. El problema se da cuando el comediante solo se burla de los demás. Además, no batallo porque hay millones de temas para explotar. Lo que nos ocurre a los seres humanos es tan vasto… Puedo subir al escenario y comparar al ser humano con los dinosaurios y cómo nos vamos a extinguir como ellos, y ahí hay comedia. Me quedo encerrado en un ascensor, hay comedia.

Es enorme la cotidianidad.

Claro. Tengo un hijo de un año y dos meses y puedo hablar de cómo me lo encargaron a mí solo el pasado fin de semana, cuando todos se fueron de vacaciones a Acapulco. Ahí ya tengo comedia. Y así no tengo por qué burlarme del peso de nadie o de las preferencias sexuales de los demás.

A la par de los monólogos y el teatro, estás incursionando en proyectos novedosos. Hace poco se lanzó “Copiar y pegar”, un corto de comedia para Internet que es hilarante. En los comentarios nadie entendía bien qué era, pero estaban fascinados.

Yo me ‘aviento’. Me habló Ricardo O’Farrill, un ‘standapero’ joven mexicano extraordinario. Tenía esta idea experimental, revisamos el guion y algo le metimos de nuestra cosecha también. Explotó en las redes. Yo no soy el artista que dice: “No, sino es con tal cuate, ganador del premio tal, nada”. No. Hay que arriesgar con gente talentosa que está empezando. Por eso también estamos vigentes.

El artista tiene cuatro hijos, fruto de dos matrimonios. Su única hija mujer, Paola, sigue sus pasos en el mundo del entretenimiento al estudiar cine en Estados Unidos.

Estás produciendo una película de terror. ¿La veremos en el Perú?

Sí, “La sangre que nos une”. Ojalá se vea por allá. El director es Víctor Osuna. Mi hija iba a actuar en ella. Paola estudia en Los Ángeles, precisamente para ser directora de cine. No pudo porque, te digo una primicia, ojalá no se enoje ella porque lo digo, quedó como la actriz principal de un cortometraje que produce la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que es la que hace los Óscar. Entonces, no pudo estar en la peli.

“Otro rollo” se emitió entre los años 1995 y 2007. Fue uno de los programas de entretenimiento más exitosos de la TV en México. Cortos de archivo pueden verse hoy en redes y Youtube. / MARCO POLO DAVILA

Siempre hablas de tu hija. Mueres por ella, ¿no?

Y por sus tres hermanos, pero ella es la mayor y está logrando cosas a los 23 años, que digo: ¡Dios mío! Yo le auguro un gran futuro. Espero que Dios me dé vida para verlo.

¿Es verdad que tendrás un programa en Televisa?

Me han ofrecido un par de cosas, pero no hemos podido confirmar porque… Fíjate, ahora estoy en la obra “Otra vez papá” en el D.F. Me voy al Perú con el monólogo y luego a Nicaragua. Haré otra gira de shows por México. En diciembre hago “Un cuento de Navidad, el musical”, es la segunda vez que seré Scrooge. Y luego arranco ensayos de “Spamalot, el musical”, junto a Angélica Vale, Adrián Uribe, Omar Chaparro y otros talentos. Además, arranco de productor y protagónico de una serie que irá en plataforma… Entonces, hablé con Televisa y les dije: “Encantado, pero no sé cuándo”. Así que seguiremos en pláticas.

Pinta bien el futuro, entonces.

Pinta bien. Pero, antes de todo, nos vemos prontito en Lima. En modo presencial, como debe de ser. //