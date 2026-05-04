Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Magdyel Ugaz reveló que está soltera luego de casi dos años de relación. (Foto: Instagram / @magdyelugaz)
Magdyel Ugaz reveló que está soltera luego de casi dos años de relación. (Foto: Instagram / @magdyelugaz)
Por Redacción EC

La actriz Magdyel Ugaz abrió su corazón y se sinceró al confesar que se encuentra soltera desde hace algunos meses. Según reveló, terminó su relación luego de casi dos años y fue porque ambos ya no estaban “en el mismo baile”. Prefirió no mencionar el nombre de su expareja.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.