La actriz Magdyel Ugaz abrió su corazón y se sinceró al confesar que se encuentra soltera desde hace algunos meses. Según reveló, terminó su relación luego de casi dos años y fue porque ambos ya no estaban “en el mismo baile”. Prefirió no mencionar el nombre de su expareja.

En una reveladora entrevista con el diario Trome, la recordada ‘Teresita Collazos’ de “Al fondo hay sitio” confirmó su estado civil y señaló que, pese a su separación, afronta esta etapa con optimismo y sin dramas.

“Estuve casi dos años, hace pocos meses terminamos. Fue algo muy lindo, pero nos separamos porque ya no estábamos en el mismo baile, ni la misma canción y llevábamos otro ritmo”, reveló la actriz nacional.

La obra aborda las complejidades de las relaciones de pareja y la convivencia a través del humor. ( Foto: Difusión)

“Mi corazón está transitando el duelo, sin dramatismo… Puedo decir que no quería estar sola. No entendía muy bien por qué… En mi caso estoy soltera y me siento bien”, agregó.

En la misma entrevista, la protagonista de “Señora del destino” se mostró feliz porque cumplió uno de sus sueños de joven: comprarle su departamento a su mamá, siendo esto algo que considera “un gustazo” que le ha dado su trabajo como actriz.

“Que mi mamá viva en Perú, cerca de mi casa. Trabajaba y mucho. Mi papá era chofer de micro y ella cobraba, después se fue al extranjero. Ahora la tengo todos los días conmigo, vive al lado”, aseguró. En la misma línea, contó que ella le compró el departamento a su madre y juntas miran la telenovela que protagoniza.

Magdyel Ugaz enfrenta su mayor reto interpretativo con Belén, su primer rol antagónico. (Foto: Del Barrio Producciones)

Como se recuerda, Magdyel Ugaz actualmente trabaja en la telenovela “Señora del destino”, donde da vida a ‘Belén Ruiz’. Anteriormente trabajó en producciones como “Colorina” y “Al fondo hay sitio”, siendo esta última la que la catapultó a la fama con su rol de ‘Teresita Collazos’, la querida hija de ‘Don Gilberto’ y ‘Nelly Camacho’.