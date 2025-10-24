Magdyel Ugaz, recordada por su interpretación de ‘Teresa Collazos’ en la serie “Al fondo hay sitio”, reapareció en televisión para hablar de sus nuevos proyectos y aprovechó la entrevista para dedicarle unas emotivas palabras a su “papito” en la ficción, Gustavo Bueno, quien viene recuperándose tras una cirugía en la columna.

En una reciente entrevista con el programa “Más Espectáculos”, la actriz habló sobre el estado de salud de su excompañero de elenco y manifestó su alegría por su recuperación favorable.

“Mi Gustavito, sí, mi Gustavito se está recuperando cada día más, así que estamos contentos por eso. Y nada, ahí abrazando los nuevos proyectos y lo que se viene”, aseguró Magdyel Ugaz.

La actriz también aseguró que el vínculo que la une con Gustavo Bueno trasciende la ficción, ya que mantienen una fuerte amistad en la vida real.

Por otro lado, Magdyel Ugaz también aprovechó la entrevista para hablar de “Al fondo hay sitio” y confesó que extraña compartir set con sus compañeros, con quienes mantiene constante comunicación.

Magdyel Ugaz, actriz que interpreta a Teresa Collazos en "Al fondo hay sitio". (Foto: Anthony Niño de Guzmán) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

“Yo también los extraño todo el tiempo, te lo juro. Es como, el cariño del público lo siento día a día. Mando besos a mis amigos de 'Al fondo hay sitio’. El otro día vi un capítulo donde se aparecieron como tres Teresitas. ‘AFHS’ es una sensación”, dijo Ugaz entre risas.