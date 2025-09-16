La actriz Karime Scander, reconocida por dar vida a ‘Alessia Montalbán’ en “Al fondo hay sitio”, sufrió un accidente durante las grabaciones de la serie. Según confirmó, fue auxiliada de inmediato, pero terminó en silla de ruedas por la lesión.
A través de sus stories de Instagram, la actriz intentó compartir un blog de su día con sus seguidores. Empezó con videos en su auto y llegando al set de grabaciones de “Al fondo hay sitio”; sin embargo, el tono de los videos cambió drásticamente cuando apareció en silla de ruedas.
LEE: Mayra Couto comparte su nueva disciplina física y motiva a todos sus seguidores: “Amé la decisión que tomé”
“Gente, pasaron cosas”, explicó Karime entre risas, tomando con humor su lesión. En el video se puede ver a la actriz en una silla de ruedas, mientras la empuja su hermano en la ficción Franco Pennano, quien da vida a ‘Cristóbal Montalbán’.
“Gente, actualización. Estoy bien, fue una torcedura, el pie está deshinchando, duele un poco. Me caí, me tropecé, estaba usando tacos, así que me torcí el tobillo para un lado, pero estamos bien, ya me dieron tratamiento, he tomado unas pastillas, me dieron unas cremas, estoy vendada. todos los cuidados acá”, explicó en un segundo video.
Por otro lado, la conocida ‘Alessia’ se mostró en un consultorio de urgencias de un centro de salud, con un rostro cansado al terminar su día. Eso sí, se dio tiempo de agradecer el respaldo de sus seguidores.
MÁS INFORMACIÓN: Gustavo Bueno fue dado de alta tras delicada cirugía en la columna en el hospital Rebagliati
Como se sabe, la actriz Karime Scander da vida a ‘Alessia Montalbán’, expareja de Jimmy en “Al fondo hay sitio”. El personaje es uno de los más queridos por los fans, quienes han expresado su preocupación por la salud de la artista.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Allison Pastor es celosa con los besos de Erick Elera en “Al fondo hay sitio?” Esto dijo la esposa del actor
- “Al fondo hay sitio”: Los Gonzales sufrieron el robo de S/8 millones tras presumir su fortuna
- “Llamaron a mi hija y le dijeron que me estaba muriendo”: Roberto Moll repasa sus 60 años de carrera en entrevista
- Paul Vega hace mea culpa tras ignorar a fan que le pidió una foto: “Mil disculpas por esta torpeza”
- “Al fondo hay sitio”: ¿Cuál fue el rating que logró la teleserie tras su histórica escena en vivo?
Contenido sugerido
Contenido GEC