La actriz Karime Scander, reconocida por dar vida a ‘Alessia Montalbán’ en “Al fondo hay sitio”, sufrió un accidente durante las grabaciones de la serie. Según confirmó, fue auxiliada de inmediato, pero terminó en silla de ruedas por la lesión.

A través de sus stories de Instagram, la actriz intentó compartir un blog de su día con sus seguidores. Empezó con videos en su auto y llegando al set de grabaciones de “Al fondo hay sitio”; sin embargo, el tono de los videos cambió drásticamente cuando apareció en silla de ruedas.

“Gente, pasaron cosas”, explicó Karime entre risas, tomando con humor su lesión. En el video se puede ver a la actriz en una silla de ruedas, mientras la empuja su hermano en la ficción Franco Pennano, quien da vida a ‘Cristóbal Montalbán’.

“Gente, actualización. Estoy bien, fue una torcedura, el pie está deshinchando, duele un poco. Me caí, me tropecé, estaba usando tacos, así que me torcí el tobillo para un lado, pero estamos bien, ya me dieron tratamiento, he tomado unas pastillas, me dieron unas cremas, estoy vendada. todos los cuidados acá”, explicó en un segundo video.

Por otro lado, la conocida ‘Alessia’ se mostró en un consultorio de urgencias de un centro de salud, con un rostro cansado al terminar su día. Eso sí, se dio tiempo de agradecer el respaldo de sus seguidores.

Como se sabe, la actriz Karime Scander da vida a ‘Alessia Montalbán’, expareja de Jimmy en “Al fondo hay sitio”. El personaje es uno de los más queridos por los fans, quienes han expresado su preocupación por la salud de la artista.