El comediante y presentador de televisión Mateo Garrido Lecca debutó en la popular serie peruana "Al Fondo Hay Sitio" (AFHS). Su personaje, que también se llama Mateo, fue introducido como el exnovio de Yesenia, interpretada por la actriz Ximena Palomino.

La aparición del personaje de Garrido Lecca, en el capítulo 716 de la temporada 12, generó un nuevo conflicto en la trama, especialmente en relación con Jimmy (Jorge Guerra), el actual interés amoroso de Yesenia.

En su escena de presentación, Mateo contacta a Yesenia para invitarla a uno de sus shows de stand-up comedy, una invitación a la que Jimmy termina asistiendo con ella, aunque sin mucho interés.

Durante el espectáculo, la rutina de comedia de Mateo creó una situación incómoda para Jimmy.

El conflicto, sin embargo, escaló cuando Juan Pablo (Fernando Niño), quien se encontraba en el mismo espectáculo junto a su novia, Alessia Montalbán (Karime Scander), interrumpió la función y arremetió directamente contra el comediante a raíz de un chiste que este había realizado sobre el presidente de Argentina.

Tras ello, Jimmy subió al escenario inicialmente con la intención de detener la pelea, pero finalmente se unió a la disputa, terminando por golpear tanto a Mateo como a Juan Pablo.

La incorporación de Garrido Lecca, reconocido comediante y actual conductor del programa concurso de América TV, 'La Subasta’, añade un nuevo rostro a la teleserie.