El comediante Mateo Garrido Lecca sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en padre. La noticia fue confirmada en sus redes sociales, a través de un video compartido junto a su esposa, Verónica Álvarez.

A través de sus cuentas oficiales de Instagram, la pareja compartió un revelador video en el que anuncian que su bebé nacerá en abril del 2026. El video está acompañado del tema “Bachata Rosa” de Juan Luis Guerra, en la versión interpretada por Consuelo Schuster.

“Abril 2026. Te esperamos”, escribieron los famosos como leyenda de su post, la cual ha conseguido más de 100 mil likes desde su publicación en Instagram. Además, se han sumado decenas de comentarios felicitando a la pareja.

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez revelan que se convertirán en padres. (Foto: Captura de video)

En el clip se puede ver a Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez paseando de la mano por un sembradío, rodeados de tonos cálidos. De pronto, Verónica se detiene y sonríe mientras se desabrocha su abrigo, mostrando su pancita de embarazada.

Fiel a su estilo, Mateo Garrido Lecca también luce su abdomen, simulando que él también está en la dulce espera de un bebé. Al final, ambos se ríen y se unen en un tierno abrazo.

Andrés Wiese, Natalia Salas, Jorge Luna, Daniela Darcourt, Vania Bludau y más famosos se hicieron presente en los comentarios para felicitar a la pareja por su primer bebé.