La empresaria peruana Alejandra Baigorria, se pronunció por la ausencia de su hermana de 23 años, Thamara Medina, en la reciente fiesta de cumpleaños de su madre, Verónica Alcalá.
Y es que, la celebración, de la cual Baigorria compartió diversos videos en sus redes sociales junto a su esposo Said Palao y otros familiares, como su hermano y mano derecha Sergio, no tuvo la presencia de Medina.
Por ello, en declaraciones para ‘Amor y Fuego’, Baigorria ofreció una explicación escueta sobre la inasistencia de su hermana, precisando su respeto por sus padres y aclarando que “no hablará de ella”.
“No estuvo por obvias razones. Yo honro a mis padres, independientemente de las cosas que puedan tener, finalmente son mis padres. La vida es una”, declaró ante las cámaras, evadiendo la pregunta.
A su vez, la empresaria fue preguntada sobre la decisión de Thamara de eliminarla de sus redes sociales. “No te puedo hablar de ella”, dijo tajante.
¿Qué problema tiene la familia de Alejandra Baigorria con su hermana Thamara?
Hace unas semanas, Thamara utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas a su madre y hermana Alejandra por el episodio de violencia ocurrido durante la boda de esta última, celebrada en abril.
“Lo que hice no estuvo bien. Quiero pedir disculpas públicas a mi mamá y a mi hermana. Sé que mi actitud no solo fue inapropiada, sino completamente contraria a lo que quiero construir como persona”, dijo Medina en su comunicado.
A pesar de su pedido de perdón, meses después, la joven compartió una carta donde aseguró relató haber crecido en un entorno de supuesta “violencia, gritos y silencios”, sugiriendo que “el miedo era más constante que el amor”, en un supuesto alcoholismo de su madre.
