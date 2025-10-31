Alejandra Baigorria anunció que Camila, hija mayor del cantante Christian Domínguez, fue seleccionada como modelo imagen para su colección de ropa verano 2026, mediante un video que publicó en redes sociales.

En las imágenes, la joven de 17 años posó con un conjunto de la marca de Baigorria, mientras la empresaria informaba sobre su incorporación. “Camila es la nueva imagen... Hermosa...”, dijo.

A su vez, el anuncio generó polémica pues Camila había estado envuelta en conflictos con su padre, a quien acusó de abandono, incluyendo a Karla Tarazona, actual pareja del artista, como alguien que la maltrató.

Después del anuncio, Camila y Alejandra compartieron videos en redes sociales, grabados en Amazonas, promocionando las prendas de la exchica de ‘reality’, quien recibió con entusiasmo su incorporación.

Magaly Medina criticó a Alejandra Baigorria

Sin embargo, Magaly Medina criticó la decisión de Alejandra, sugiriendo que debió haberle dado UNA oportunidad a su hermana menor, Thamara Medina, de 23 años, quien denunció maltratos por parte de su madre, Verónica Alcalá.

“Alejandra ha decidido tenerla bajo su manto protector y ser su auspiciadora en su carrera como modelo”, comentó Medina con sarcasmo, para luego calificar de contradicción sus motivos de incluir a Camila.

También cuestionó a Baigorria por su defensa hacia su familia, indicando: “Es como decir: prefiero traer a la hija de alguien antes que a mi propia hermana, cuando afirma que siempre apoya a su familia y daría la vida por sus hermanos”.

¿Qué le respondió Alejandra Baigorria a Thamara Medina tras acusaciones contra su madre?

Como se recuerda, ante las declaraciones de Medina, Alejandra dejó entrever que no estaba de acuerdo, pues ella prefería mantener en reserva su vida familiar.

Alejandra Baigorria se pronunció sobre polémica de su hermana

“Yo he pasado cosas y peores, mis hermanos también, y tú y todo el mundo. No hay acá alguien que me diga que no ha tenido un problema familiar en este mundo, todos hemos tenido”, sentenció la empresario.