Este jueves 30 de octubre, Flor Polo, la mediática hija de Susy Díaz, anunció su candidatura al Congreso de la República para las Elecciones de 2026, postulando como diputada en la lista de Somos Perú, con el número 10.

En sus redes sociales, Polo compartió la noticia acompañada de una foto junto a Patricia Li, presidenta del partido oficialista, al que su padre, el legendario compositor Augusto Polo Campos, apoyó en vida.

“Estoy muy feliz de compartir esta gran noticia con mis fieles seguidores. Voy con el número 10 como diputada por Somos Perú, el partido que mi padre amó en vida. ¡Vamos con todo!” , escribió en su publicación.