En sus redes sociales, Flor Polo anunció su candidatura junto a Patricia Li, presidenta de Somos Perú | Foto: Instagram / Composición EC
Redacción EC
Este jueves 30 de octubre, , la mediática hija de , anunció su candidatura al para las , postulando como diputada en la lista de , con el número 10.

En sus redes sociales, Polo compartió la noticia acompañada de una foto junto a Patricia Li, presidenta del partido oficialista, al que su padre, el legendario compositor Augusto Polo Campos, apoyó en vida.

“Estoy muy feliz de compartir esta gran noticia con mis fieles seguidores. Voy con el número 10 como diputada por Somos Perú, el partido que mi padre amó en vida. ¡Vamos con todo!”, escribió en su publicación.

Flor Polo y la historia que compartió en sus redes sociales anunciando su postulación al Congreso | Foto: Instagram
