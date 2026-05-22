Ale Venturo y Rodrigo Cuba atraviesan uno de los momentos más felices de su relación tras superar varias etapas como pareja. Al respecto, la empresaria aseguró que le gustaría contraer matrimonio con el ‘Gato’. Eso sí, tendrían que esperar unos meses porque recién se ha tramitado su divorcio.

Al hablar sobre su historia de amor, la empresaria y amiga de Natalie Vértiz señaló que vive un momento especial al lado del padre de su hija. Además, reveló detalles sobre su matrimonio soñado con el ‘Gato’ Cuba.

“En realidad todavía tengo que esperar un par de mesecitos para que salga el papel, pues. Papelito manda”, dijo Venturo al señalar que ya firmó los documentos de su divorcio y está a la espera de que el trámite sea completamente oficial.

Ale Venturo habla de su divorcio y sus planes con el 'Gato' Cuba. (Captura de video /"Amor y Fuego")

Asimismo, en conversación con el programa de espectáculos “Amor y Fuego”, Ale Venturo confesó que ya ha conversado con Rodrigo Cuba sobre la posibilidad de casarse. Eso sí, sin una ceremonia extravagante.

“Lo único que he dicho es que me gustaría algo sencillo, porque yo soy bien rochosa. Eso de bailar en el medio, así… me muero antes, de verdad. No, no, no puedo”, comentó Venturo entre risas.

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Como se sabe, Ale Venturo contó que ha enfrentado dificultades en su relación con Rodrigo Cuba; sin embargo, esa etapa ya se superó. Además, resaltó que, como toda pareja, ha atravesado momentos de incertidumbre, pero su amor se mantiene firme.

Ale Venturo confiesa detalles de su boda soñada con Rodrigo Cuba: “Me gustaría algo sencillo”. (Foto: Instagram)

“Todas las relaciones tienen etapas. Ya hemos pasado bastantes cosas y estamos como en el mejor momento”, aclaró la también influencer.

Por su parte, el ‘Gato’ Cuba también aprovechó una entrevista con el programa “Magaly TV, la firme” para compartir un romántico mensaje a su pareja. “Te amo mucho. No hay forma; si no estoy contigo, me quedo solo”, expresó el futbolista peruano.