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Ale Venturo confiesa detalles de su boda soñada con Rodrigo Cuba: “Me gustaría algo sencillo”. (Foto: Captura de video - "Amor y Fuego" / Instagram / @aleventuro)
Ale Venturo confiesa detalles de su boda soñada con Rodrigo Cuba: “Me gustaría algo sencillo”. (Foto: Captura de video - "Amor y Fuego" / Instagram / @aleventuro)
Por Redacción EC

Ale Venturo y Rodrigo Cuba atraviesan uno de los momentos más felices de su relación tras superar varias etapas como pareja. Al respecto, la empresaria aseguró que le gustaría contraer matrimonio con el ‘Gato’. Eso sí, tendrían que esperar unos meses porque recién se ha tramitado su divorcio.

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