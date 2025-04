A pocos días de confirmar el fin de su relación con Ale Venturo, el futbolista peruano Rodrigo ‘Gato’ Cuba fue captado en una cariñosa salida con Pierine Gruslin, una joven de 27 años, en su nuevo departamento de soltero ubicado en Surco.

El encuentro, ocurrido el 12 de abril, fue difundido por "Magaly TV: La Firme". En las imágenes se observa a Cuba y Gruslin compartiendo copas de vino en la sala del inmueble.

Según el reportaje, la joven habría permanecido en el lugar hasta el día siguiente. Tras ello, Gruslin compartió una fotografía junto a Cuba en sus redes sociales, alimentando rumores sobre un posible romance entre ambos.

Ale Venturo responde a críticas por su delgadez

Tras el ampay del Gato Cuba, Venturo recibió comentarios sobre su aspecto físico, en especial por la delgadez de sus piernas. Por ello, indignada y con firmeza, la empresaria se pronunció en Instagram para detener las críticas.

“Dejen de comentar de mi cuerpo. Si mis piernas están flacas o eso... Yo como normal, no sé qué habrá pasado. Simplemente, así estoy. No estoy haciendo dieta. La gente que me conoce sabe”, declaró en una serie de historias.

La influencer también explicó que en el pasado solía entrenar levantamiento de pesas, lo que le daba una mayor contextura muscular. Sin embargo, debido a una lesión en la cadera, actualmente no puede realizar ese tipo de ejercicios.

“Claramente, antes hacía pesas, pero por la lesión que tengo en la cadera ya no puedo cargar mucho en las piernas y por eso se ven tan flacas. Pero en realidad estoy flaca toda”, expresó.

Aunque reconoció que está en proceso de recuperación con terapia física, Venturo pidió que cesen las opiniones sobre su cuerpo: “Ya dejen de ofender. Gracias. Déjenme tranquila con mis piernitas”.

Rodrigo Cuba y su separación de Ale Venturo

El pasado 31 de marzo, Rodrigo Cuba anunció oficialmente su separación de Ale Venturo mediante un comunicado en sus redes sociales.

Por ello, en su mensaje, el futbolista señaló que no brindaría detalles sobre la ruptura y expresó su intención de mantener una relación cordial por el bienestar de la hija que tienen en común.