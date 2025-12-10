Melissa Paredes confirmó que su relación con Ale Venturo, actual pareja de Rodrigo Cuba, se encuentra en buenos términos tras un periodo de tensiones derivadas de comentarios públicos sobre la crianza de la hija que comparte con el futbolista. La actriz señaló que ambas decidieron mantener un trato cordial y priorizar el bienestar de sus hijas, luego de un diálogo que marcó un punto de conciliación.

“Me da flojera estar peleándome” , afirmó al anunciar que las diferencias quedaron atrás.

El acercamiento se produjo tras una conversación directa entre ambas, en la que Venturo tomó la iniciativa para pedir disculpas por comentarios previos que incomodaron a Paredes. Según relató la actriz en el pódcast de Kenji Fujimori, ambas expusieron sus puntos de vista y acordaron evitar nuevos desencuentros.

“Hemos conversado como mamás y hemos puesto los puntos sobre la mesa; le he dejado claros los míos (…) Ella quiso conversar conmigo para pedirme las disculpas del caso ”, señaló Paredes.

Durante el diálogo, Paredes expresó sus opiniones con franqueza y destacó que el objetivo fue restablecer la cordialidad por el bien de las menores. “Yo soy así, bien directa (…) Borrón y cuenta nueva, volvemos a empezar, porque su bebé es hermana de mi hijita ”, añadió. Con este acuerdo, ambas optaron por dejar atrás los episodios mediáticos y priorizar la comunicación en su rol de madres.

Ale Venturo pidió disculpas y logró reconciliación con Melissa Paredes. (Foto: Instagram/Ale Venturo)

El conflicto había surgido meses antes, luego de que se difundieran comentarios de Venturo sobre la educación de la hija de Paredes y Cuba. En su momento, la actriz evitó pronunciarse públicamente y reiteró que su prioridad era la tranquilidad de la menor. Tras la polémica, afirmó: “Cualquier persona que se meta con mi hija no existe para mí” .

A pesar de los desacuerdos con Venturo, la relación entre Paredes y Rodrigo Cuba se mantuvo centrada en la crianza compartida. La actriz remarcó que el vínculo parental requiere coordinación permanente: “Papá va a ser toda la vida de mi hermosa bebé, así que vamos a tener que hablar toda la vida” .

En el entorno familiar ampliado, Anthony Aranda, esposo de Paredes, ha sido integrado positivamente y ha mostrado apoyo tanto a la actriz como a la hija de Cuba.

Melissa Paredes confirma que mejoró su relación con Ale Venturo. (Foto: Instagram/Melissa Paredes)

Por su parte, Venturo y el futbolista han desestimado rumores de crisis y han compartido momentos familiares que reflejan estabilidad.