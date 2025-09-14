Melissa Paredes lleva varios años conviviendo con la presión de ser una persona mediática y muchas críticas han estado vinculadas a su vida sentimental, especialmente tras confirmar su relación con su esposo Anthony Aranda. Ahora, la actriz reflexiona sobre esta etapa y cómo la superó.

En una reciente entrevista con “Habla Chino”, programa conducido por Aldo Miyashiro, Melissa Paredes calificó como “la peor (experiencia) del mundo” esta difícil etapa de su vida.

“He tenido varios episodios en mi vida, como lo del Miss Perú, donde recibí comentarios muy crueles y todo por ser mujer, pero con los hombres no pasa nada”, dijo Melissa Paredes.

“Siempre he estado acostumbrada a eso, luego me pasó también cuando iba a estrenar ‘Ojitos hechiceros’ y recibí una ola de bullying, hablaron antes de tiempo”, afirmó la actriz.

Asimismo, Paredes se sinceró sobre las críticas a su matrimonio con Anthony Aranda, relación que inició al poco tiempo de haberse separado del futbolista Rodrigo Cuba. En su momento se habló de una presunta infidelidad; sin embargo, la actriz descartó dicha acusación.

“En su momento hubo gente que se rasgaba las vestiduras y como eres mujer, eres lo peor del mundo. He sufrido mucho y que me lo merecía, quizás... pero soy una mujer fuerte. Creo en Dios, me aferré a él y salí adelante”, aclaró Paredes.

Melissa Paredes tiene su academia de baile con Anthony Aranda

Por otro lado, Melissa Paredes también aseguró que le gustaría tener un hijo con Anthony Aranda. “Sí, quiero tener otro bebé. Hace poco viajé con mi hija y hemos compartido con otras niñas, y quisiera otra mujercita. Aunque por el momento pienso más en tener un varoncito”, dijo.