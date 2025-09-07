Tras superar los momentos difíciles de la relación, Melissa Paredes y Anthony Aranda atraviesan uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como profesional. Ahora, la actriz habló sobre la posibilidad de agrandar la familia y no tuvo reparos en asegurar que tiene “planes bonitos”.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Melissa Paredes fue consultada por si se encuentra en la dulce espera de un bebé, fruto de su relación con el bailarín Anthony Aranda.

“Nos va superbién, estamos felices y nuestra empresa (academia de baile) crece cada día más. Además, es bonita la estabilidad que tenemos… Me da risa porque siempre me embarazan, ya debería llevar cuatro años embarazada y cuatro años de relación (risas)”, expresó Paredes.

Anthony Aranda asegura que su matrimonio con Melissa Paredes va muy bien.

Al ser consultada por si tiene planes de tener un bebé con su pareja, Paredes aseguró que pronto buscarán cumplir sus sueños junto.

“Sí. Siempre lo dijimos, desde el otro año vamos a empezar a buscar. Tenemos planes bonitos, es lindo cumplir nuestros sueños juntos y estar alineados”, explicó la actriz.

Cabe resaltar que Melissa Paredes aseguró que su matrimonio está basado en la confianza y que no existe toxicidad entre ambos. “Nosotros somos una pareja madura”, aseguró.