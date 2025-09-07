Pamela López reapareció en una entrevista para expresar su opinión sobre el cambio de comportamiento de Christian Cueva. La trujillana resaltó que, tras la conciliación por el régimen de visitas a sus hijos, el futbolista tuvo un lindo gesto con sus pequeños.
Según dijo, sus hijos regresaron felices a su hogar luego de la salida que tuvieron con su padre. “Finalmente, se dio la conciliación y los dos llegamos a un acuerdo y los más beneficiados son mis hijitos”, explicó.
LEE: Pamela López confirma que pidió más de S/60 mil de pensión a Christian Cueva
“Estuve trabajando fuera de Lima y les pregunté cómo están y ellos están contentos y si ellos están contentos, yo también estoy”, agregó Pamela López.
Asimismo, Pamela López resaltó que Christian Cueva se ha portado de una buena forma con sus hijos, demostrando un cambio en su actitud.
“Se ha comportado de una manera distinta a todas las otras veces que se ha comportado con mis hijos. Por ejemplo, las veces que salía, era salir con la nana, totalmente diferente, pero el día de ayer y anteayer, lo han disfrutado porque han sido ellos y su papá”, precisó.
MÁS INFORMACIÓN: Pamela López niega tener conflictos con abogada Rosario Sasieta: “Ella renunció y estoy agradecida”
Por otro lado, Pamela López reconoció que todavía no han llegado a un acuerdo con Christian Cueva para que los menores puedan visitarlo en Ecuador.
“Se tocó el tema, todavía no lo hemos resuelto. Estamos empezando bien. Es incierto. Es un vínculo de progenitor, donante, de papá y eso no se va a romper nunca”, dijo la popular ‘Kittypam’.
